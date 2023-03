“¿Qué se creen estos mequetrefes, prepotentes? A México se le respeta”: AMLO responde a republicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta” exclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar que enviará al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a los consulados en Estados Unidos a iniciar una campaña de información en torno a lo que su gobierno hace en decomisos de fentanilo.

También expuso que las propuestas de los republicanos no las permitirán y por esa razón lo van a denunciar.

Va Ebrard a eso en Estados Unidos para que en consulados se informe a mexicanos que viven y trababan en Estados Unidos” las acciones que tiene México y que a que les responda directamente a estos republicanos.

A esos representantes también les respondió: “Está de por medio la vida de muchos jóvenes, pero esto en realidad no les importa a algunos legisladores republicanos, sino lo que quieren es sacar raja política, electoral, por eso la prepotencia, la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México, ellos van a promover una iniciativa”, para que elementos de seguridad de Estados Unidos le hagan frente a los cárteles mexicanos.

Dijo que lo que ha hecho, por ejemplo, Dan Crenshaw, que lo que hacen es “vil politiquería, pero tampoco es para quedarnos callados y decir ‘no les hagas caso, quieren quedar bien con los ultraconservadores, los antimexicanos de Estados Unidos”.

“Buscan usarnos a nosotros como bandera para su politiquería, vamos a responder para que mexicanos, hispanos, solo mexicanos son alrededor de 40 millones, nuestros paisanos sepan, cómo quieren con la agresión a mexico obtener beneficios políticos y que a mexico se le tiene que respetar porque es un país independiente libre y soberano y que si antes hacían lo que querían era proqie se los permitian y esos conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí”.

Al reiterar que van a defender la soberanía, añadió que el presidente de Joe Biden no tiene esa postura y fue enfático: “Si siguen ofendiendo a México vamos a seguir denunciándolo y le vamos a pedir a nuestros a paisanos que no voten por ellos, que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Y estoy seguro que no solo los mexicanos hasta los mismos estadunidenses van a estar a favor de nosotros priqie ese no es el camino, el de la amenaza, el sometimiento”.