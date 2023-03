AMLO arremete contra abogados del hijo de "El Chapo" Guzmán: "sí se trata de Ovidio"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–“Desde luego que sí se trata de Ovidio”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder las críticas de una confusión en las declaraciones de Guzmán López en una audiencia.

Aunque “El Ratón” lo que declaró fue que no es el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera que Estados Unidos busca en extradición, y no que él no era Ovidio, surgieron, por error, señalamientos en ese sentido.

En la audiencia celebrada en la que inició su juicio de extradición, Guzmán López afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) cometió un error y que él no es a quien las autoridades estadunidenses buscan.

El mandatario dijo que “los abogados utilizan estas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo. Son tácticas dilatorias, son legales porque los abogados se dedican a eso, pero desde luego si se trata de Ovidio".

El presidente expuso que "nuestros adversarios dicen que no es Ovidio. Los conservadores y sus voceros que están desatados, con mucho desparpajo declarando cosas, además mostrando el cobre, haciendo el ridículo, ahora dicen que no es Ovidio, que fue un invento nuestro, una maniobra para engañar, así está en las redes".