AMLO: es más seguro México que Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar a territorio mexicano, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las alertas de las autoridades del país vecino a sus ciudadanos.

Dijo que, de no ser así, no llegarían tantos a vivir, por ejemplo, a la Ciudad de México, donde entre otros temas, por esa razón, aumentan los precios de las rentas.

“Pero eso además lo saben los estadunidenses y los paisanos que están allá. Tan es así que las alertas del gobierno hablan de que solo se pueda viajar a Yucatán y Campeche. Si fuese así no vendrían tantos estadunidenses a vivir en la Ciudad de México y en todo el país. En estos últimos años están llegando a vivir más”, aseguró.

El mandatario federal expuso que no está en entredicho la seguridad del país con la emisión de las alertas de Estados Unidos porque se trata de una campaña de políticos conservadores de ese país contra México.

“No quieren que se siga transformado al país para bien de los mexicanos y esos políticos conservadores dominan” la agenda y acusó a los medios de información, “que la mayoría están al servicio de los intereses creados”; también expuso que las cadenas de televisión estadounidenses apoyan a cada partido.

En el caso de la prensa escrita, dijo, son “periódicos famosísimos que tienen mucha influencia, The Washington Post, The New York Times, no representan al pueblo estadounidense, sino a grupos de intereses creados”.

Ante el señalamiento de que solo es seguro viajar a Campeche y Yucatán, también sugirió que visiten Cancún donde llegan más de 700 vuelos, por lo que insistió en que es un asunto político y una campaña de percepción de inseguridad “para decir que no funciona ‘el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador´. No, no es así", dijo el Ejecutivo, quien se quejó de que no hablan de cómo llega la droga a los jóvenes que viven en Estados Unidos.

“Allá es como el castillo de la pureza, hace falta que los medios, y eso es algo que hacemos con todo respeto, recojan más los sentimientos de la gente, que no estén nada más con grupos de intereses”, agregó.

El Ejecutivo federal recomendó ir a restaurantes de la Roma, la Condesa o de Polanco, para ver la cantidad de estadunidenses que hay, está “esta esa queja, esa protesta de que están llegando tantos que está aumentando el precio de las rentas y de la alimentación, lo que cobran en los restaurantes, si fuese México como lo pintan allá ustedes… no tú, estamos hablando de las corporaciones. Decía, una vez platiqué con Emilio Azcárraga, finado, que le llamaban “El Tigre” y era un hombre muy controvertido, decía que no se tocaba a la virgen de Guadalupe, al Ejército ni al presidente, cosas así, pero era muy franco”.