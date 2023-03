AMLO reprocha colaboración de la DEA: "se metían hasta la cocina"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó “cómo confiar en la DEA, ¿han hecho bien?”, además de afirmar que durante el gobierno de Felipe Calderón las agencias manejaban a la Secretaría de Marina y que si en México no se tomaran ese tipo de decisiones “sería un infierno”.

El mandatario de nuevo se lanzó contra los republicanos, a quienes acusó de actuar de común acuerdo con conservadores de México y que siempre han querido someter a México porque su propuesta es un asunto de soberanía.

“Si continúan presionando pues vamos nosotros a estar informándole al pueblo porque llegaron al extremo unos legisladores del Partido que si no nos alineábamos iba a intervenir el ejército de Estados Unidos, en nuestro territorio, nos iban a invadir”, afirmó.

La propuesta de republicanos, dijo, “es una falta de respeto, esa amenaza no la aceptamos por eso hoy va a estar en Washington el secretario de Relaciones Exteriores reunido con todos los cónsules para informar a todos de la manera alevosa prepotente en que actúan estos legisladores e informar también de lo que estamos haciendo, de que es falso que no estemos nosotros atendiendo el problema”.

López Obrador indicó que si no actuara “México sería un infierno, porque estaríamos en manos de la delincuencia organizada. Habría un narcoestado y eso ya no existe, hay una auténtica democracia. Esa es la diferencia ahora”.

El presidente afirmó que no es una política de Joe Biden le envió una carta donde en la que le reafirmaba el respeto a la soberanía y que el trato se tiene que dar en pie de igualdad, lo cual le agradeció por mantener su postura.

Agregó que “cómo no se dieron cuenta de lo de García Luna, tanto tiempo ellos, nos deben una explicación ojalá y antes de que García Luna pueda convertirse en testigo protegido, que ellos sostengan qué sabían de García Luna y qué sabían de los jefes de García Luna, ¿por qué se han quedado callados?”.

Señaló que quien estaba como jefe de la DEA en México “lo destituyeron nada más porque le encontraron que convivía con narcotraficantes y este señor (Marko Cortés) me recomienda que nos alineamos a la DEA. Ah no pero agrega en una declaración de que si yo no me alineo me va a pasar lo de García Luna”.

Expuso que sí habrá cooperación, pero siempre buscarán respeto a la soberanía de México y a partir de la política que ahora se imprenta, atenderán las causas.