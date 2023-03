Hay ocho detenidos por desfalco millonario a Segalmex: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en el caso de corrupción de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se llegará al fondo.

“¿Qué decían antes los corruptos? ‘Caiga quien caiga, no me temblara la mano, la ley es la ley’”, soltó el mandatario.

Dijo que, en anteriores administraciones, había simulación y demagogia, y ahora ya no es así.

El mandatario federal justificó que su administración presentó la denuncia por este desfalco que, de acuerdo con la última auditoría, sumarían 15 mil millones de pesos.

“Hay ocho detenidos y hay otras órdenes de aprehensión. Y es lo mismo, no hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal, o sea, no permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea”, indicó.

Expuso que con cualquier tema son los adversarios los que “andan buscando que nosotros actuemos mal, que en este caso, por ejemplo, no presentemos denuncia o digamos, como ellos en sus mentes retorcidas piensan: ‘A estos no los tocas’. Ni que fuera el INE. ‘El INE no se toca’, ‘Calderón no se toca’, ‘García Luna no se toca’, ‘la DEA no se toca’. No, es… ellos lo saben. Entonces, van a tener que estar inventando, inventando, inventando cada vez más, cada vez más, investigaciones”.

La semana anterior, un juez federal ordenó aprehender a 22 personas por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, por el desfalco multimillonario ocasionado al patrimonio de Segalmex.