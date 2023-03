Hay pruebas claras de discriminación en restaurante Sonora Grill: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum anunció que existen "pruebas claras" de discriminación en el restaurante Sonora Grill Prime; el año pasado el establecimiento fue denunciado por presuntos actos de racismo en la sucursal ubicada en avenida Masaryk.

"No se puede tolerar el racismo, el clasicismo, cualquier tipo de discriminación hacia ninguna persona, y que en estos casos, por cierto, que recientemente me dijo la directora de Copred que va a venir una resolución sobre el tema del Sonora Grill importante, porque no ha habido la cooperación que se esperaba que iba a haber. Y tanto en establecimientos mercantiles, como en el caso de personas, no debe tolerarse de ninguna manera la discriminación, entonces vamos a revisar los casos que tiene Copred y hacer lo que tengamos que hacer", refirió la mandataria capitalina en rueda de prensa este lunes.

La funcionaria adelanto que se impondrá una sanción contra el establecimiento y que será anunciada esta semana.

En agosto de 2022 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) informó que abrió un expediente de queja para determinar lo ocurrido, luego de difundidas en redes sociales sobre posibles actos discriminatorios en dicho establecimiento.

En redes sociales se presentaron acusaciones de que personal del Sonora Grill Prime Masaryk presuntamente ordenaba a sus empleados a separar a sus comensales y darles un lugar en el establecimiento con base en su color de piel.

En aquel momento el Grupo Sonora Grill difundió en su cuenta de Twitter un comunicado en el que negó “rotundamente” las acusaciones y aseguró que, a lo largo de 18 años, “nos hemos desarrollado como un grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales”.