Impulsan campaña desde Palacio Nacional contra Marco Antonio Solís por caso Pegasus: análisis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde Palacio Nacional se impulsó una campaña en redes en contra del cantante Marco Antonio Solís por una broma que hizo después de la conferencia mañanera del viernes en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a cuestionamientos sobre el uso del software espía Pegasus por parte de su gobierno, señala un análisis del sitio especializado Loquesigue.tv.

El pasado viernes, López Obrador aseguró que el Ejército le informa de los trabajos de inteligencia con respecto a ciertos personajes, pero consideró que la intervención de comunicación al defensor de derechos humanos y otros civiles es inteligencia, no espionaje.

“Se tiene que hacer la investigación, que no espionaje, es distinto, y el instituto de inteligencia del gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza. Sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad”, dijo al ser cuestionado sobre el reportaje publicado por Proceso en conjunto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias sobre la intervención telefónica al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.

“Tras las revelaciones de espionaje por parte del gobierno de @lopezobrador_ a activistas con Pegasus; el popular cantante @MarcoASolis publicó una broma al respecto en su Twitter que desató un Trending Topic difamándolo: #NarcoAntonioSolis”, señaló el sitio Loquesigue.tv.

De inmediato y de acuerdo a nuestras fuentes, desde Palacio Nacional y a través de grupos de Telegram y de Twitter se coordinó la creación del TT #NarcoAntonioSolis que esta mañana sigue como tendencia. Operación encabezada por @NortenaCatrina pic.twitter.com/yJddOM9m6O — LQS - AXOLOTL GLOBAL INTELLIGENCE (@LoQueSigue_) March 13, 2023

El análisis hace referencia al tuit del vocalista del grupo Los Bukis en el que bromeó sobre la respuesta que dio López Obrador a la reportera Nayeli Roldán de Animal Político. “Si sus novias o esposas les checan el celular, no son labores de espionaje sino de inteligencia…”, publicó Marco Antonio Solís.

“De inmediato y de acuerdo a nuestras fuentes, desde Palacio Nacional y a través de grupos de Telegram y de Twitter se coordinó la creación del TT #NarcoAntonioSolis que esta mañana sigue como tendencia”, aseguró este lunes Loquesigue.tv.

El tweet del cantante internacional bromeaba con la frase que le dijo @lopezobrador_ a Nayeli Roldán cuando acorralado, admitió que sí se usa espionaje, pero lo calificó de "inteligencia" pic.twitter.com/Jl9grpUGXj — LQS - AXOLOTL GLOBAL INTELLIGENCE (@LoQueSigue_) March 13, 2023

La operación, de acuerdo con el análisis, fue encabezada por la cuenta @NortenaCatrina.

Como en otros ataques en contra de activistas y periodistas que critican al presidente @lopezobrador_ el grueso de los tweets proviene de la Ciudad de México, en concreto de un sitio cercano al Palacio Nacional pic.twitter.com/DbESot4r8X — LQS - AXOLOTL GLOBAL INTELLIGENCE (@LoQueSigue_) March 13, 2023

“Como en otros ataques en contra de activistas y periodistas que critican al presidente @lopezobrador_ el grueso de los tweets proviene de la Ciudad de México, en concreto de un sitio cercano al Palacio Nacional”, destacó Loquesigue.tv