Juez que benefició al agresor de la saxofonista María Elena Ríos fue separado del caso: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los casos de violencia contra las mujeres no se permite la impunidad y “casi no hay”, para lo cual expuso el ejemplo de la saxofonista María Elena Ríos, víctima de intento de feminicidio, caso del que se exhibió el proceder del juez.

En una lámina se mostró que “luego de ser señalado por actos de corrupción, el Tribunal de Justicia del Estado determinó recusar al juez Teódulo Pacheco del caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista mixteca y sobreviviente de tentativa de feminicidio cometida a través de un ataque con ácido, con lo cual ya no conocerá de su causa legal”.

Agregó que “se trata del juzgador que otorgó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI y presunto autor intelectual de la agresión en contra de la joven”.

El presidente aseguró que tiene la conciencia tranquila porque “no va a haber impunidad para nadie, que las mujeres tengan la seguridad absoluta y les hablo con sinceridad y con el corazón de que no vamos a dejar sin castigo a quienes cometen abusos a mujeres y no hay impunidad para nadie”, afirmó.

Antes, dijo, imperaba la impunidad y ahora no, “el que comete un delito sea quien sea es castigado (…) Nosotros no protegemos a nadie, no establecemos relaciones de complicidad con nadie”.

El mandatario expuso que hay casos en los que se busca aprovechar la situación para hacer críticas a su gobierno.

“Los panistas se volvieron feministas. Vienen aquí cuando pusieron la valla porque quisieran que no la pusiésemos y vienen aquí y dicen `cobarde, da la cara´, Xóchitl Gálvez y otros legisladores, es propaganda muy corriente, de mal gusto”.

El presidente pidió a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, acudir a la conferencia a exponer cómo se atienden los casos y que no solo se den cifras.

“Lo que pasa es que solo tenemos la oportunidad de informar en esta conferencia, los medios como la mayoría está en contra de nosotros, porque lo que quieren es sembrar la idea de que hay mucha violencia y hay impunidad”, y consideró que en los medios hay un bloqueo completo y “ahora como nunca están molestísimos, porque como quedó al descubierto las ligas que tenían los medios de información con García Luna están enojados, pero como nunca, ofuscados”.

El mandatario federal señaló que “todos los días (atienden los casos) y el asesinato que hubo en la Ciudad de México y fueron a dejar el cuerpo de la joven allá en Morelos ya se tiene todo y se va a castigar a los responsables”.