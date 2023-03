México va en la dirección equivocada en seguridad, acusa el senador demócrata Bob Menendez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México va en la dirección equivocada en materia de seguridad, acusó el senador demócrata Bob Menendez.

Durante su participación en el programa Meet The Press, de la cadena NBC, el legislador demócrata por el estado de Nueva Jersey dijo que la política de “abrazos no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador “no está funcionando muy bien”.

“La realidad es que a lo largo de las comunidades fronterizas son los cárteles los que dirigen las comunidades fronterizas, no el gobierno de México”, dijo Menendez a propósito del caso de cuatro estadunidenses secuestrados a principios de marzo en Matamoros, Tamaulipas, dos de los cuales fueron asesinados.

El senador demócrata se suma a las recientes declaraciones del exfiscal William Barr, del senador republicano Lindsay Graham y del congresista del mismo partido Dan Crenshaw en contra de la política antidrogas del gobierno mexicano.

El presidente López Obrador ha dedicado varias conferencias a cuestionar a los republicanos, acusándolos de sostener una campaña contra México al proponer que el Ejército estadunidense combata a los cárteles del narcotráfico.

El senador Bob Menendez señala una vez mas que los “abrazos y no balazos” de AMLO son un fracaso y una amenaza para la Seguridad Nacional de uD83CuDDFAuD83CuDDF8. pic.twitter.com/ZTcEvHpgKQ — Adriana Braniff (@adrianabraniff) March 13, 2023

Menendez, quien en el pasado ha criticado las políticas de López Obrador, en particular su apoyo al gobierno de Cuba, comentó una intervención del conductor Chuck Todd:

“Está bien. Permítanme pasar a lo que les sucedió a esos cuatro estadounidenses este fin de semana, lo que expuso, que es el hecho de que esta es una administración en México que ha optado por un tacto diferente al tratar con los cárteles, lo que significa que no quieren tratar con ellos, como lo hizo la administración anterior, y no parece que quieran trabajar con los Estados Unidos y obtener nuestra ayuda para lidiar con estos cárteles. ¿Cómo lidiamos con esto cuando tienes un gobierno mexicano que puede no estar en la misma sintonía?”, preguntó Todd.

“Bueno, este es uno de nuestros grandes retos. López Obrador habló, cuando asumió la Presidencia, de ‘besos (sic), no balazos’. Bueno, eso no está funcionando muy bien. La realidad es que a lo largo de las comunidades fronterizas son los cárteles los que dirigen las comunidades fronterizas, no el gobierno de México”, respondió Menendez.

“México tiene una responsabilidad, ante todo, con sus propios ciudadanos para establecer la seguridad dentro de su propio territorio y también con aquellos que visitan su país. Por lo tanto, debemos aumentar drásticamente nuestro compromiso con México. No puede ser todo sobre economía. Tiene que ser sobre seguridad y protección, también. Y me temo que vamos en la dirección equivocada en México en eso y también en cuestiones de democracia.

“Así que este es un peligro presente con el que tenemos que lidiar. Y tenemos que involucrar a los mexicanos de una manera que diga: ‘Tienes que hacer mucho más por tu seguridad’. Podemos ayudarlos. Tenemos inteligencia. Tenemos otra información que podemos compartir. Pero los necesitamos para hacer cumplir en su propio país”, aseveró Menendez.

Sin embargo, a diferencia de los republicanos, Menendez dijo no estar de acuerdo con la propuesta de que se nombre a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

“En sí mismo no va a cambiar nada. La pregunta es: ¿Cómo vas tras los cárteles? ¿Cómo secas su dinero? ¿Cómo vas tras su liderazgo? ¿Cómo los alejas? ¿Cómo se niegan visas a funcionarios del gobierno mexicano que en última instancia no están inmersos en el acto de persecución de los cárteles? Esas son algunas de las cosas que puedes hacer que significan algo al final del día”, respondió Menendez.

–¿Usted votaría para designar a los cárteles como organizaciones terroristas? –preguntó Todd.

– Deberíamos guardar eso para las organizaciones verdaderamente terroristas en el mundo. Ciertamente, son consecuencia de cuestiones de seguridad nacional. Estoy más interesado en hacer algo que finalmente busque destruir los cárteles que simplemente nombrarlos. Ya sabes, los nombras una organización terrorista extranjera, eso en sí mismo no significa nada. En última instancia, persigues su liderazgo. Los encarcelas. En última instancia, vas tras su dinero. En última instancia, persigues a los que se supone que deben hacer cumplir la ley. Y ahora tienes una consecuencia real –respondió el senador por Nueva Jersey.