“Alito” celebra restitución de Edmundo Jacobo en la secretaría ejecutiva del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se unió a las voces que celebraron la restitución de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional (INE).

Edmundo Jacobo, había sido destituido de su cargo –al que llegó en 2008— luego de la entrada en vigor, el 1 de maro, del llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, al día siguiente el INE inició un “juicio electoral” con el fin de mantener en su cargo a Jacobo Molina y el 9 de marzo un tribunal federal ordenó reinstalarlo y frenar temporalmente la ejecución de la parte del Plan B de la reforma electoral por la que se ordenó su cese del cargo.

El líder nacional del PRI celebró la resolución del tribunal que restituyó a Jacobo Molina y afirmó que representa “un paso más en favor del respeto al estado de Derecho, vulnerado por el Plan B de Morena”.

Moreno Cárdenas dijo que hoy “no estamos en un momento de normalidad democrática” pues “hay un gobierno autoritario que quiere romper el régimen democrático” y los priistas de todo México están listos –dijo-- para defender las instituciones y la democracia.

Celebro la restitución de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del @INEMexico, lo cual representa un paso más en favor del respeto al estado de Derecho, vulnerado por el Plan B de Morena. ¡La defensa de la democracia es una lucha de todos! — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 14, 2023

Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador criticó la suspensión provisional concedida al funcionario del INE desde el Poder Judicial, y afirmó que “que son lo mismo”.

Liego se refirió en los siguientes términos a quienes aplaudieron la medida en favor de Jacobo Molina:

“Pero, además, todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole, y los medios de información todos celebrando porque ‘se había reivindicado a la democracia’.

“Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo”, dijo el mandatario quien criticó el sentido de triunfo que dio la oposición a la resolución.

Lo difundieron “como un triunfo, o sea, ‘la primera derrota del plan B’. Pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta, porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder”, subrayó.