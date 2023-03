AMLO declara que el fentanilo no se elabora en México… y hallan 1.8 millones de dosis en Tijuana

Ciudad de México (AP).— Soldados encontraron más de 1.83 millones de pastillas de fentanilo dentro de una residencia en la ciudad de Tijuana, limítrofe con Estados Unidos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional este martes 14.

Los militares vigilaron la residencia el domingo 12 después de que las autoridades recibieron información de que el lugar era utilizado para el tráfico de drogas, señaló la secretaría en un comunicado.

Después de obtener una orden de allanamiento, los soldados hallaron en la residencia casi dos millones de pastillas del opioide sintético y 400 kilogramos (880 libras) de metanfetaminas, según el comunicado. No se realizaron arrestos.

Los cárteles mexicanos han usado la ciudad fronteriza para fabricar píldoras de fentanilo y posteriormente traficarlas hacia Estados Unidos.

El operativo resultó en uno de los mayores incautamientos de fentanilo en México en los últimos meses, y ocurrió apenas un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que esa droga no se elabora en el país. Hizo esa declaración en comentarios en los que argumentó que el fentanilo es un problema de consumo en Estados Unidos, no en México.