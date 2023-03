Registran 67 casos de botulismo por cirugías estéticas; estos son los síntomas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En Europa se han descubierto 67 casos de botulismo a raíz de operaciones estéticas, por eso se ha difundido cuáles son las causas, los síntomas, tipos y complicaciones.

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades informó de 53 casos en Turquía de personas que se sometieron a una intervención para perder peso, que consiste en inyectarse la toxina botulínica o bótox en el aparato digestivo.

Estos se suman a los 14 conocidos, 12 en Alemania, uno en Austria y otro en Suiza.

Es una enfermedad rara, grave y causada por una toxina producida por la bacteria Clostrydium bolutinum, que ataca los nervios del cuerpo.

Puede ser mortal, aunque no se consuman grandes cantidades de toxina, porque no puede verse, no tiene sabor ni olor. Está en el suelo y en las aguas tratadas de todo el mundo. Las bacterias producen esporas de protección para sobrevivir.

Cada año se reportan cerca de 110 casos de botulismo en Estados Unidos, principalmente en bebés.

La principal causa de la enfermedad es por consumir alimentos caseros envasados, preservados o fermentados de manera inadecuada, en frutas, verduras, pescado crudo o ahumado, carne de cerdo y jamón, papas envueltas en papel aluminio, miel, zumo de zanahoria o chiles. Es el botulismo alimentario.

Los síntomas de este tipo de botulismo comienzan entre 12 a 36 horas después de que la toxina ingresa al cuerpo. Puede durar horas o días. La intoxicación provoca dificultad para tragar, hablar y respirar, sequedad en la boca, visión borrosa o doble, parálisis muscular en ambos lados de la cara, caída de los párpados, náuseas, vómitos y calambres abdominales.

También se desarrolla si la toxina entra en contacto con una herida abierta, pues se puede multiplicar y provocar una infección peligrosa.

Puede contagiarse por una herida pequeña o cirugía. Se han anunciado aumentos en personas que se inyectan heroína y es conocido como botulismo por herida. Provoca los mismos síntomas que la alimentaria.

El botulismo infantil es cuando las toxinas se multiplican en el tracto intestinal de un bebé de dos a ocho meses de vida. Su origen puede ser la miel, pero lo más común es la exposición a la tierra contaminada.