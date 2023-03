Hallan sin vida a Jair Martínez, empresario que fue secuestrado en Irapuato

IRAPUATO, Gto. (apro).- Jair Martínez, empresario irapuatense, de 36 años de edad, fue secuestrado el domingo 12 de marzo al mediodía cuando circulaba por la avenida Paseo Irapuato, una de las vialidades más transitadas de la ciudad. Dos días después su cuerpo fue hallado al interior de un inmueble en el fraccionamiento residencial Las Reynas, en la Zona Dorada del municipio.

La familia de Jair se encargó de rastrear la ubicación del empresario, ese mismo domingo entregó a la Fiscalía General del Estado la ruta que marcaba el celular, pero ésta cateó el domicilio en Las Reynas 30 horas después del secuestro. Del vistoso operativo no se ofrecieron detalles y solo se dijo que en el lugar había sido encontrado el teléfono celular y habían sido detenidas ocho personas.

Fue casi 24 horas después del cateo que la familia de Jair confirmó en redes sociales la muerte del empresario, al tiempo que reprochó la inacción de la Fiscalía de Guanajuato.

"Les dimos el domicilio de mi hermano 8... 8 horas después de su secuestro y ustedes que hicieron? Que hicieron? Tardaron más de 30 horas" se lee en la publicación que hizo la hermana de Jair en redes sociales.

En el post que acompañó con una foto de Jair, su hermana expuso que las mismas autoridades estatales le habían pedido que eliminara publicaciones que había hecho desde el secuestro para "su comodidad". Pidió la renuncia del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez; de su secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca; de la alcaldesa de Irapuato, la panista Lorena Alfaro y del personal de la Fiscalía General del Estado que tuvo a su cargo el caso de su hermano.

La información oficial de la Fiscalía General del Estado comenzó a circular después de la denuncia pública que hizo la hermana de Jair, en la que únicamente confirma que el joven fue localizado sin vida y que hay personas detenidas.

En la ficha informativa que difundió el organismo a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre se señala que "hay un grupo criminal detenido a quien se le aseguró un arsenal, explosivos y equipo táctico; lamentablemente la víctima fue encontrada sin vida" y se agrega que "en medida que la investigación lo permita, se dará a conocer más información".

Autoridades solo ven por sus intereses: hermana

La hermana de Jair describió al empresario como una persona bondadosa, sonriente, el hijo que era el apoyo de su madre ante las adversidades, el que brindó el apoyo a su padre y a ella misma cuando tuvieron que enfrentar una lucha contra el cáncer.

"Jair es el amigo que movió masas para poder ser encontrado, es el pilar de una familia, la fuerza de nosotros. Jair siempre regalaba un pedazo de él a las personas a su alrededor. Jair no merecía morir de esta manera", compartió en redes sociales.

El mensaje que acompañó con un corto video del empresario celebrando su cumpleaños, insitió en que el asesinato de su hermano es el resultado de tener al frente de las instituciones a personas a las que "solo les importan sus intereses".

Estoy tan enojada con el Gobierno por dejar morir a mi hermano. Tan enojada con el Gobierno por no poner un alto a inseguridad y dejar a una familia con el alma rota. Te prometí que te encontraría hermano y lo hice, llegó tu cuerpo a nosotros. Me cuestiono (por) todas esas personas que sus familiares fueron arrebatados por la inseguridad y no tienen mínimo el cuerpo para descansar".