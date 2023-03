México no se someterá a EU, "no seremos sus empleados": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Entre México y Estados Unidos tiene que haber apoyo y coordinación, pero no sometimiento “no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir 'te vas a dedicar únicamente a esto'”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También aseguró que no dejarán el manejo a agencias de seguridad como la DEA “si han demostrado que no pueden o hay resultados en Estados Unidos”, por lo que dijo que su gobierno no se va a someter.

El gobierno mexicano, señaló, trabaja en conjunto con el país vecino para evitar que ingrese la droga por la frontera, “pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero, no, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir 'te vas a dedicar únicamente a esto', nosotros somos libres soberanos y tenemos nuestra estrategia”.

López Obrador afirmó que el error de Felipe Calderón es que abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias, “ellos mandaban”, entre otras medidas con la entrada de armas y con la entrega de aeronaves con armas, con el plan Mérida, y destacó una fotografía con García Luna y Hillary Clinton.

En México la estrategia, señaló, está enfocada en atender las causas; no permitir el aumento en el consumo de drogas, porque de lo contrario, también incrementa el número de homicidios; no permitir la corrupción e impunidad, “nada de venta de plazas, nada de Garcías Lunas. No aceptar un narcoestado, como existió”.

El Ejecutivo mexicano señaló que entre las acciones están los decomisos de fentanilo que, aseguró, “ha crecido muchísimo” e incluso “estamos haciendo en México, diría que más que en Estados Unidos sobre ese flagelo”, además de que “no están haciendo su trabajo los legisladores de Estados Unidos y autoridades de Estados Unidos, porque no están atendiendo las causas, no hay programas de atención a los jóvenes de Estados Unidos”.

Reprochó que, además, representantes y legisladores republicanos impulsen una iniciativa para que elementos de seguridad de ese país hagan frente a los cárteles en territorio mexicano, a quienes criticó que “no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos ni de detenciones de los que se dedican a su distribución”.

“Ni siquiera hay difusión en los medios del daño que causa, pero se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería, hipocresía, y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos la entrada del fentanilo en Estados Unidos, que no solo entra por México, también por Canadá, de Asia, se han atrevido a decir que hasta van a presentar una iniciativa para que el ejército estadunidenses detenga las bandas de narcos violando nuestra soberanía. Eso nunca, jamás lo vamos a permitir”, advirtió.