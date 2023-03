Por “amor” a su familia se entregó hombre que intentó violar a mujer en Naucalpan, dice en grabación

TOLUCA, Edomex. (apro).- Manuel “N”, el hombre que supuestamente aparece en un video mientras intenta violar a una mujer de 24 años de edad el pasado 11 de marzo en la colonia La Mancha 1 de Naucalpan, se entregó a las autoridades por “amor” a su familia que estaba siendo amedrentada a partir de que el caso se viralizó.

Hace unas horas, se popularizó en redes sociales una grabación en que se escucha una voz que se atribuye al sujeto de 47 años de edad, identificado como “El Pelón”, principal sospechoso del ataque a la joven que caminaba sobre la avenida Molinos de Viento, quien arribó por voluntad propia a la agencia del Ministerio Público de Naucalpan.

En el registro, se le escucha decir que se va a entregar, al considerar como injusto que estuvieran amedrentando a su familia. “Nada más un favor, Jacqueline, así bien importante, y quiero confiar en ustedes, yo me voy a entregar por mi propia voluntad, no es justo que estén amenazándolas a ustedes, mucho menos a mis hijas, a mis nietos”.

El individuo refiere que “el mismo amor que ellos sienten (la familia de la joven agredida), dile a Alicia, a su hermano, yo lo siento ese amor por los míos, por Michelle y por mi hijo”.

Por eso, considera que no hay necesidad de que acudan a su casa con la patrulla por él, pues se entregaría voluntariamente. “De hecho, estamos cerca de la delegación... Me voy a entregar, que venga Javier también si quiere, para que sepa que no me voy a fugar”, plantea.

Además pide que le dejen sus artículos a Michelle, quien se intuye es su pareja, entre ellos “mi aparato del oído, mis tenis también y los de ella, todos los tenis de Oliver, sus huaraches, su ropa, sus pañales, te lo pido porque anda bien rosado”.

El hombre se puso a disposición de las autoridades a alrededor de las 20:00 horas de este martes; después, la víctima llegó a las instalaciones ministeriales para identificarlo, y se está en espera de que la carpeta se judicialice.

El video de las cámaras de seguridad que consigna el ataque muestra el momento en un individuo de playera blanca desciende de una combi, sube a la acera, ataca a una mujer por la espalda, la somete, la lleva tras unos arbustos y la golpea. La víctima logró zafarse, huir y gritar: “¡Me quieren violar!”, mientras la unidad tipo Urvan esperaba al agresor metros adelante.