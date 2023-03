Usuaria de redes denuncia violación, acoso y amenazas… de su padre

Ciudad de México.- La usuaria de Instagram @alesziaramirez difundió una serie de mensajes que le mandó por teléfono su padre, Leonel Ramírez Méndez, de Tijuana, Baja California, y pidió ayuda para difundirlos. En ellos el hombre la amenaza de muerte porque lo acusó de haberla violado cuando era pequeña.

En la primera imagen del chat de “papá”, con las palabras altisonantes borradas, se lee: “No eres nada. Tenerte como hija fue el peor castigo que Dior me dio. Eres una… Y contéstame los … mensajes. Te crees mucho tu verdad. Ni que estuvieras tan buena. Contéstame…”.

En el siguiente le exige que borre lo que subió. “Yo jamás te violé, tú siempre desde chiquita has sido una puta. Siempre ha sido una entregada y sí, tienes razón, todo es tu culpa. Cualquier cosa es tu culpa. Las vas a pagar. Ve contando el tiempo. Créeme que no te queda mucho”, le escribió.

También la amenaza con difundir todas las fotos y videos que tiene de ella. “Hace rato los estaba viendo y cuando tenías… no lástima que crecieses y te hiciste una malcriada. Aunque me gustaría volverte a probar”.

Después le dice que se calle porque así se ve más bonita, que nadie le va a creer y cualquier cosa que haga tendrá consecuencias:

“Andas publicando, eres una… yo te advertí lo que te iba a pasar si volvías a hablar. No creas que no sé dónde estás y dónde estás viviendo. Estás bien checadita, nunca te vas a librar de mí y lo sabes. Ya veremos qué te pasa por hocicona y para que veas que sí sé dónde vives, en la calle...

“Ya me voy a librar de ti, esta vez estoy harto, necesito ideas… o te la corto hasta te dejo escoger, nos vemos al rato hijita hermosa”, la vuelve a amedrentar.

Posteriormente la sigue amenazando con que le aventará aceite en la cara e insiste en que lo deje de molestar, que ya cerraron su caso, que está loca, que la va a buscar y a encontrar, y le pide que regrese a su casa.

La usuaria contó que su padre la empezó a tocar indebidamente desde que tenía siete años hasta los 18, que se pudo ir de su casa, donde además era golpeada. Ella lo demandó, pero no sirvió de nada: cerraron su caso porque él conoce a los policías y lo encubren.

“Es un hombre enfermo, psicópata muy peligroso. Hace poco me animé a hablar ya subir a redes mi historia y lo que he pasado. Él logró enterarse y empezó a volverme a amenazar.

“Él sabe dónde vivo y yo sé que él sabe cada uno de mis movimientos y temo por mi vida, pero me da más miedo quedarme callada. Mi mamá se puede considerar cómplice y estaba enterada de que él me violaba y lo encubre y quiere que yo me quede callada porque para ella es un hombre bueno. Por favor, ayúdenme”, pidió.