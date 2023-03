AMLO minimiza denuncias de corrupción en el Indep; Jaime Cárdenas “se equivocó”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres años después de que Jaime Cárdenas presentó 47 denuncias por diversos robos al interior del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves: “Vamos a ver si hay denuncias”.

El presidente rechazó responder si hay avances en las investigaciones sobre las irregularidades denunciadas por entonces director del Indep, y se limitó a afirmar que el doctor “se equivocó”.

“Hay que ver lo de las denuncias, porque el licenciado (sic) Jaime Cárdenas se fue así de repente y empezó a declarar y a denunciar cuando estaba llegando. Creo yo que actuó más con propósitos políticos, o sea, que no actuó con seriedad; ese es mi punto de vista, pero no sé si presentó denuncias”, afirmó.

La información sobre las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a los trabajadores del propio Indep fue pública desde 2020.

En una carta que publicó tras presentar su renuncia al Indep, Cárdenas Gracia denunció que encontró “mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas”.

Sin embargo, López Obrador sostuvo este jueves: “Nosotros no permitimos la corrupción de nadie, es cero corrupción, cero impunidad, no somos iguales, yo creo que Jaime se equivocó en eso, entonces, por cuestiones políticas a él se le hizo fácil decir: ‘Me voy porque aquí hay mucha corrupción’. No somos lo mismo, se equivocó. Para nosotros, la honestidad es lo más sagrado, en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad”.

Dijo que el Indep ayuda mucho y lo decomisado se devuelve a las personas, sin que hasta el momento se demuestre cuánto se ha decomisado y cuánto se ha entregado a la población de regiones con pobreza.

En enero pasado, Jaime Cárdenas reveló (Proceso 2411) que renunció al Indep para evitar cometer delitos como peculado y ejercicio indebido de atribuciones por órdenes de López Obrador.

En respuesta a esa entrevista, el presidente acusó a Jaime Cárdenas de tener fines de politiquería y coraje.