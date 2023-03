En julio arrancará el primer tren de refinación en Dos Bocas: Nahle

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se encuentra en el proceso de pruebas e integración de líneas para que en julio se dé el arranque del primer tren de refinación, informó la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

El proceso se da en medio de la meta de lograr la autosuficiencia energética en 2024, al mando de Nahle y Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, que son “trabajadores y honestos; no son ratas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son dos servidores públicos de primera, me ayudan mucho, con convicciones profesionales, trabajadores y honestos; no son ratas. No son corruptos, pues, para decirlo más suave. Porque ya ven cómo estaba el sector energético, era una corrupción terrible, tremenda”, dijo.

El presidente agregó: “¿Se acuerdan que decían que el charrito de Pemex estaba zambito? Cada vez se ponía más zambo de tanto aguantar la corrupción, y ahora ya está así el charro, derechito, ya no está zambo. Y nos están ayudando mucho ellos”.

La funcionaria recordó que el 1 de julio de 2022 concluyó la etapa constructiva de Dos Bocas, “el programa es que en julio inicie el arranque del primer tren de refinación, pasan tres meses para estabilizar ese tren y en septiembre entraría el segundo tren para estabilizar los otros tres meses”.

El costo del proyecto, dijo, son 12 mil 600 millones de dólares. “Actualmente, en este momento, en sitio están laborando 35 mil 886 trabajadores de toda la República, tiene un contenido nacional de 72% en proveeduría y mano de obra. ICA-Fluor, Samsung y Techint son las empresas encargadas de los paquetes de construcción”.

El gobierno federal busca procesar 340 mil barriles por día y obtener 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel ultrabajo azufre por día.

El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó que en las refinerías la meta general de este año es llegar en promedio a un millón 950 barriles y para finales de 2023 alcanzar los 2 millones de barriles, “que sería la meta que el presidente de la República nos ha indicado en la que debemos de quedarnos, porque ya con estos 2 millones prácticamente estaríamos garantizando la autosuficiencia en nuestro país”.