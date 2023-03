En México hay laboratorios para troquelar pastillas de fentanilo, admite AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México hay laboratorios para troquelar pastillas de fentanilo, pero la materia prima llega de Asia, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia en Palacio Nacional se le cuestionó si confirmaba que en México no se produce el fentanilo: “No, es que es una materia prima que se trae de Asia”.

Ante la pregunta de si hay laboratorios, respondió que la materia prima además de venir de Asia, “yo sostengo que llega más directo a Estados Unidos y Canadá”.

El mandatario federal reclamó que en Estados Unidos no se responsabilizan del problema: “Allá no hay cárteles, allá es por telepatía que se distribuye, no hay allá narcotráfico ni laboratorios. No hay mafias allá”, fue sarcástico.

Enseguida reconoció:

Aquí se hacen pastillas, las troquelan. Hace poco encontraron un laboratorio y constantemente se están destruyendo laboratorios. Todas las que hemos encontrado aquí son pastillas azules y en Estados Unidos hay de todos colores y sabores”.

Aseguró que México seguirá en cooperación para que el fentanilo no llegue a territorio mexicano, ni a Estados Unidos y aprovechó para responder a las críticas por su convocatoria a médicos y científicos para buscar un sustituto de esta sustancia para su uso médico y que de esa manera se prohíba su uso de manera absoluta.

Dijo que “politiqueros, conservadores y reaccionarios” manejan que quiere quitar esos medicamentos para enfermos terminales.