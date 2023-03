Genaro García Luna está abierto a colaborar con EU, dice su abogado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Felipe Calderón y condenado por narcotráfico en un tribunal de Nueva York, mantiene abierta la posibilidad de colaborar con el gobierno de Estados Unidos.

Así lo afirmó César de Castro, abogado de García Luna, en una entrevista con la cadena de televisión estadunidense CNN.

El defensor comentó que hay dos formas de cooperar con el gobierno de Estados Unidos, antes y después de la sentencia.

“Él puede hacer eso y sabrá que esa es una opción. Sin duda lo discutiremos. Él puede explorar esas opciones, puede hacer eso conmigo. Él siempre ha mantenido sus opciones abiertas. Cualquiera debería saber lo que puede y no puede hacer. Hablaré con él sobre eso y veremos qué sigue”, declaró a la periodista María Santana.

Sobre el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que buscará demandar a César de Castro “por daño moral” por haberle preguntado a Jesús “El Rey” Zambada si dio dinero para la campaña presidencial del tabasqueño en 2006, el abogado respondió: “Diría que revisé la transcripción e hice mi trabajo, hice lo que se me exige como abogado defensor. Y como dije antes, miré el bosque para ver los árboles”.

“Creo que si el presidente López Obrador mirara nuestros contrainterrogatorios de todos los testigos, incluido el del Rey Zambada, vería que hicimos un gran trabajo desacreditando a un individuo que aparentemente afirma haber estado relacionado con él de alguna manera”.

De Castro reveló a CNN que sigue recibiendo muchas reacciones agresivas por parte de los simpatizantes del presidente.

“No esperaba la agresividad que recibí al hacer esas preguntas. Sí recibí y sigo recibiendo muchas reacciones de los que son o dicen ser simpatizantes del presidente. Nunca he escuchado nada del presidente.

“Sé que da sus conferencias matutinas, pero nadie relacionado con el presidente me ha amenazado ni nada por el estilo. Los simpatizantes han cruzado ciertas líneas que han hecho mi vida o han tratado de hacer mi vida incómoda. No ha funcionado, pero lo han intentado”, dijo De Castro.

En la entrevista con la televisora estadunidense, De Castro comentó que García Luna “está consciente” del comunicado que dio el expresidente Felipe Calderón una vez que se dio a conocer el veredicto del jurado.

Cuando se le preguntó cuál fue su reacción, el defensor respondió: “Realmente no hemos hablado mucho de eso. Para mí, te diré cuál fue mi reacción, que creo que fue similar para él. Eso realmente no me sorprendió. Como le digo a la mayoría de mis clientes, aprendes muy rápido cuando te arrestan y acusan en Estados Unidos, especialmente en un caso de alto perfil, quién permanecerá a tu lado y quién no, y quién estará en el medio o no puede, necesariamente, tomar una posición, por decirlo así. Así que este ha sido un proceso bastante solitario para esta familia. Ha habido muy pocos que han venido a estar a su lado”.

Sobre la posible apelación, De Castro dijo a CNN que tienen que revisar toda la transcripción del juicio y recordó que no es un juicio doble pues no se presentan nuevas pruebas a la Corte de Apelaciones.

Finalmente, consideró que García Luna ser extraditado a México para enfrentar cargo de corrupción que le adjudica el gobierno mexicano.

“Ha sido condenado por un delito. Por lo tanto, sería deportado luego de cumplir su condena”, indicó.