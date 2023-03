A Ignacio Ovalle lo engañaron priistas de malas mañas que provocaron el desfalco de Segalmex: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A Ignacio Ovalle lo engañaron priistas de malas mañas que provocaron el desfalco mientras fue titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), hay ocho detenidos y solo han recuperado 900 millones de pesos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que el “negocio” fue para pagar precios elevados en la compra de leche y maíz “y se descubre que hay corrupción".

-¿Tres años engañaron a Ovalle?, se le cuestionó.

"Yo creo que se confió, nada más que nosotros no aceptamos la corrupción y más tarde que temprano o más temprano que tarde, el que comete un delito, es castigado, porque no somos tapadera. A mí no me pusieron los del INAI, los machuchones, me puso el pueblo. Antes no era democracia, era oligarquía”, dijo.

El Ejecutivo destacó que él dio la orden de que se comenzara una investigación e intervinieron las secretarias de Hacienda y la Función Pública.

“Bueno, se recuperó una parte del dinero porque hay unas cajas de ahorro o unas financieras, de estas que crearon en la época de la corrupción neoliberal que daban intereses supuestamente elevados y ahí depositaban (…) Eran financieras que no tenían respaldo y ahí depositaron dinero de Segalmex. Cuando nos enteramos de que había ese dinero depositado, les dijimos: nos van a devolver el dinero", detalló.

Para la devolución el gobierno federal solicitó la operación al banco, misma que se autorizó, aunque reconoció que solo es una parte del desfalco y destacó el proceso judicial.

“Ya salieron las órdenes de aprehensión, porque como son mañosos, tienen muy buena relación con jueces y no querían los jueces otorgar las órdenes de aprensión, nos llevó tiempo", además de que con esas acciones, afirmó, hay "cero corrupción, sea quien sea", enfatizó.