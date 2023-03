"Morena y PAN se repartieron los lugares", explica AMLO el veto a dos comisionados del INAI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la elección de Yadira Alarcón y Rafael Luna como comisionados del INAI, porque no se actuó bien y todo indica que hubo un acuerdo para repartir los lugares a representantes de Morena y del PAN, aunque desmarcó a Ricardo Monreal de las irregularidades.

Indicó que ejerció este veto ante la aprobación del Senado, como un derecho constitucional que tiene, porque “al parecer no se actuó bien: hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos: uno para Morena y otro para el PAN y no debe permitirse”.

Dijo que entre las irregularidades que consideró es que Luna obtuvo el último lugar en la prueba “y en el otro caso, una gente vinculado con el PAN”.

Sobre el senador morenista Ricardo Monrreal, dijo que “es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente”.

También lo consideró “una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación, entonces deben entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues. Eso era de la época del PRIAN, cuando se repartían tres para ti y tres para ti, cuando nombraban a los consejeros de este instituto no se toca”.

En torno a si el INAI queda inoperante, el mandatario expuso que se debe buscar que no se tengan ese tipo de resultados, porque se quedan esos vicios que son iguales y tienen las mismas prácticas.

Consideró que a él ya no le tocará reformar al INAI y será a quien llegue a la Presidencia, “es el extremo, el colmo que siga haciéndome como que no veo nada y que sigan llegando gentes que no tienen principios ideales, que lo que están es cobrando sueldo elevadísimo”.

Pero dijo que tampoco “puedo convertirme en cómplice, no puedo establecer relaciones de complicidad con nadie (…) No es advertencia ni amenaza, es cero corrupción, cero impunidad, nada de negociaciones en lo oscurito”.

El presidente cuestionó lo que ha hecho el INAI “en 23 años, díganme de una denuncia de corrupción ¿Saben cuánto cuesta el INAI? Cerca de mil millones de pesos al año. Si gastan eso que es dinero del pueblo nada más para simular, para tapadera”.

“Ese mismo organismo fue el que ordenó que se mantuviese en secreto todo lo que había hecho Odebrecht en los fraudes de Pemex”, agregó.

Dijo que los criterios se tienen que aplicar en organismos autónomos. “Si no pasan la prueba, si son gente deshonesta, que es de dominio público o vinculadas militantes de partido y lo impide la ley”.