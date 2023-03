AMLO: el consumo de drogas no está extendido en todo México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consumo de drogas no está extendido en todo México y lo más importante es que no exista quien use esas sustancias porque, de lo contrario, aunque se decomise y se detenga el fentanilo hacia Estados Unidos, se producirán otros químicos que seguirán dañando a los jóvenes, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por esa razón el mandatario mexicano insistió en recomendar al gobierno y legisladores del país vecino que se atiendan las causas que llevan a la población a consumir estas drogas.

“Yo, con todo respeto, eso es lo que les recomendaría a los gobernantes de Estados Unidos, que atiendan las causas porque ahora es el fentanilo, pero vamos a suponer que ya no llega el fentanilo a Estados Unidos de China o ya no llega a México para introducirse a Estados Unidos, ¿y qué no pueden surgir, no pueden crear, como ha sucedido, otra droga química? Claro que sí”, cuestionó.

El presidente expuso que el primer sitio donde se tiene que atender a quienes consumen drogas es en las casas. “Hay mucha soledad, no hay felicidad en los jóvenes, no están siendo atendidos, hay mucha desintegración de las familias, hay mucho individualismo, hay falta de amor, de fraternidad, de abrazos, de apapachos, de atención a los jóvenes”, dijo.

Esa es la razón por la que también ha recomendado que Estados Unidos destine fondos para atender esas causas, así como en la difusión del daño que causan las drogas; entre los efectos ubicó las acciones para combatir a las bandas que distribuyen las drogas en Estados Unidos, además del control en la venta de armas, pero lo primero es “que la gente sea feliz y que no necesite acudir a una droga”.

En México, afirmó, no se ha extendido el consumo de drogas, y solo se focaliza en algunas ciudades, entre las que destacó las ubicadas en Guanajuato, porque de lo contrario, “entonces sí sería muy difícil enfrentar el problema”.

Guanajuato es donde se registran más de crímenes y cuestionó por qué, si es un estado próspero, con crecimiento económico, con empresas. En ese contexto el consumo de drogas lo atribuye a que “se descuidaron, hubo problemas de desintegración de las familias, empezaron a llegar las maquiladoras a pagar también muy bajos salarios, y a trabajar el hombre, la mujer, los padres, los hijos sin atención”.

Reprochó también que el gobierno no aplicó políticas públicas para atender a la gente, razón por la que se comenzó con el consumo de droga ya no solo los jóvenes, también entre los trabajadores.

“Me decía un dirigente empresarial en Guanajuato que de cada 10 trabajadores que les aplican el antidoping, 7 aparecen como consumidores, gravísimo. Eso no se da en Tabasco, es más, no se da en Jalisco, no se da en Sinaloa y por lo mismo ya viendo los efectos, en Guanajuato hay más crímenes que en Sinaloa, y que en Jalisco, la sede de los cárteles porque si hay consumo, entonces hay un mercado y se pelean por el mercado las bandas y hay confrontación hay violencia”, diagnosticó.

El mandatario mexicano llamó a las familias y a los entornos sociales en general que apoyen con el fortalecimiento de los valores morales, culturales y espirituales, además de hablar de los efectos de las drogas. “Nada de que es un paraíso, nada de que es una fantasía, un viaje fantástico y que eso nos va a hacer feliz, eso es efímero, las drogas destruyen”.