Andrew Paxman exhibe "ego" de Salinas Pliego y rechaza su invitación a participar en nueva bioserie

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El historiador Andrew Paxman reveló que fue invitado a participar en una serie documental sobre el empresario Ricardo Salinas Pliego, financiada por el propio dueño de Grupo Salinas.

“El ego de este señor no conoce límites”, publicó en Twitter el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En su tuit, el autor del libro “En busca del señor Jenkins: Dinero, poder y gringofobia en México” y coautor del libro “El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa” adjuntó la carta que le hizo llegar el productor ejecutivo Salvador de la Fuente.

“La casa productora Autocinema y Grupo Salinas producen la Bio serie documental de Ricardo Salinas Pliego: Contracorriente, pensada para una audiencia global con prioridad en la región de México y América.

“El propósito de Contracorriente es conversar con empresarios, políticos, líderes de opinión y especialistas para entender su punto de vista sobre el desarrollo político, social y económico de México en los últimos 40 años y el papel protagónico del ala empresarial en este proceso”, dice la carta dirigida a Paxman.

“Esta pieza documental busca poner al alcance de los espectadores enfoques sobresalientes que generen reflexión, acción y transformación, para seguir motivando el dialogo y el debate.

“Es así y conociendo su amplia trayectoria periodística y como una de las voces que han logrado transformar este país por su trabajo de investigación, sería para nosotros un privilegio contar con su voz, presencia e ideas en este proyecto. Abiertos a escuchar su respuesta y observaciones, con todo el ánimo y el honor de concretar su presencia en dicho proyecto, ponemos a su consideración la presente invitación”, dice De la Fuente en la misiva.

En su tuit, Paxman escribió: “Contracorriente" - no manches)”.

Mi estimado, con todo respeto; en mi documental “Constructor de realidades” ustedes chillaron porque no hubo contrapesos y ahora que les dan la oportunidad de serlo, también chillan uD83DuDE12.



Yo a usted NO lo conozco (ni idea tengo de que lombriz lo parió) pero su “profesionalismo”… https://t.co/kN2piHhHdF — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 17, 2023

A pregunta de un usuario, Paxman confirmó su rechazo a la invitación: “Ya dije que no, por supuesto”.

Ya dije que no, por supuesto. Saludos, Ezer! — Andrew Paxman (@APaxman) March 17, 2023

En su respuesta al tuit de Paxman, Salinas Pliego indica que su equipo se equivocó al invitarlo y lo llama “miedoso”, entre otros calificativos.

“Mi estimado, con todo respeto; en mi documental ‘Constructor de realidades’ ustedes chillaron porque no hubo contrapesos y ahora que les dan la oportunidad de serlo, también chillan

“Yo a usted NO lo conozco (ni idea tengo de que lombriz lo parió) pero su ‘profesionalismo’ me dice que mi equipo se equivocó al buscarlo… no está mal tenerme miedo, lo malo es querer tergiversar las cosas y hacerse el valiente, en mi rancho a los pvtitos escandalosos y dramáticos como usted les decimos qlos o que se parecen a ‘la gata flora’.

“Cabe aclarar que yo entiendo plenamente que no es lo mismo llamar al león que tenerlo enfrente. A la otra etiquéteme mal parido, no sea miedoso. Que tenga un bonito día”, concluyó su respuesta el dueño de TV Azteca.