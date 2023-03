“México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a la polémica generada por congresistas del vecino país del norte en torno al combate del consumo de fentanilo y de los cárteles de las drogas en ambos países.

Al cierre de su discurso por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, ante un Zócalo de la Ciudad de México repleto de simpatizantes de todo el país, el tabasqueño alentó el eco de miles:

¡Cooperación sí, sometimiento no! ¡Intervencionismo no, oligarquía no, corrupción no, clasismo no, racismo no!, Libertad sí, democracia sí, honestidad, sí, justicia social sí, igualdad sí, soberanía sí!”.