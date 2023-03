Pompeo propone atacar a cárteles con drones: "México no está a la altura para esa tarea"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mike Pompeo, secretario de Estado durante la presidencia de Donald Trump, propuso el uso de drones de forma unilateral para atacar a los cárteles de la droga en México.

“Si el gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadunidense”, justificó el exfuncionario.

Pompeo publicó un artículo titulado “Es hora de que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles de la droga” en el portal del Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia (ACLJ, por sus siglas en inglés) en el que se suma a las críticas que políticos republicanos e incluso demócratas han emprendido contra la política antidrogas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Una frontera abierta empodera a los cárteles que continúan produciendo y contrabandeando sus drogas a nuestras comunidades que están siendo destrozadas por el consumo de drogas. Si queremos abordar tanto la crisis de inmigración como la epidemia de opiáceos que ha cobrado la vida de tanta gente, lo mejor que podemos hacer es asegurar nuestra frontera y perseguir a los cárteles”, advierte Pompeo en su artículo.

A estas alturas, añadió “deberíamos saber que el gobierno mexicano no está a la altura de la tarea de enfrentarse a los cárteles, ya que ha perdido o abdicado el control de vastas porciones de su propio país”.

En opinión de Pompeo, la falta total de soberanía de México quedó clara la semana pasada cuando cuatro estadunidenses fueron secuestrados, dos de los cuales fueron asesinados, por el Cártel del Golfo, a menos de una milla más allá de la frontera sur estadunidense.

Dijo que también es probable que los cárteles estén detrás de una avalancha masiva de migrantes a través del puente fronterizo de Estados Unidos en El Paso, Texas, “un espectáculo destinado a distraer y ocupar los recursos de los agentes de la Patrulla Fronteriza”.

Pompeo consideró que el gobierno de Estados Unidos debería designar a los principales cárteles de la droga –el del Golfo, el del Noreste, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación– como terroristas extranjeros.

El exresponsable de la política exterior del vecino país aseguró que durante el gobierno de Trump se trabajó para esta designación; sin embargo, dijo, el entonces presidente finalmente hizo el llamado a no dar ese paso, eligiendo en cambio priorizar la cooperación diplomática con el gobierno mexicano para detener la inmigración ilegal y asegurar la frontera. “Sin embargo, podríamos haber hecho ambas cosas”, afirmó.

“Podemos asegurar nuestra frontera y proteger mejor al pueblo estadunidense de los cárteles de la droga. Por eso, como secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles. Sabemos dónde están y qué están haciendo; no debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadunidense”, advirtió.

“No debemos esperar que la Administración Biden reconozca esta realidad. Los funcionarios de la administración se apresuraron a confirmar que no tenían interés en designar a estos proveedores de veneno como organización terrorista extranjera. Afirmaron que tal movimiento no agregaría ningún poder al gobierno federal que aún no tiene. Pero el Equipo Biden, como de costumbre, está permitiendo que las ortodoxias arraigadas limiten su enfoque y debiliten a Estados Unidos”, aseveró Pompeo.

Biden, añadió, está priorizando el compromiso diplomático y la cooperación con México sobre la necesidad de salvar vidas estadunidenses.

“¿Cómo es exactamente que esta cooperación y compromiso está ayudando a Estados Unidos? Donde la cooperación de la Administración Trump con México arrojó buenos resultados, como el programa Quédate en México, la ‘cooperación’ de Biden ha sido inexistente”, criticó.

“Rompió los acuerdos que negociamos con México el primer día y, al hacerlo, convirtió a los pueblos a lo largo de nuestra frontera sur en zonas de crisis humanitaria y abrió las compuertas para que cantidades récord de fentanilo llegaran a nuestras comunidades. Es una de las principales razones por las que, durante el primer año de Biden en el cargo, murieron más estadounidenses que nunca debido a sobredosis de opioides”, acusó Pompeo en su artículo.