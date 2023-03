Gutiérrez Müller condena violencia contra las mujeres sin nombrar a la ministra Norma Piña

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Aunque no mencionó a la ministra Norma Piña ni el hecho en el Zócalo, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, condenó las expresiones de odio contra las mujeres.

Se pronunció en contra de la violencia hacia las mujeres

“No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”.

Ayer durante el mítin convocado por el presidente López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de personas quemó una piñata con el rostro de la ministra. Mientras golpeaban y quemaban la figura, gritaron: “¡Fuera Piña, fuera Piña!” y “Es un honor estar con Obrador”.