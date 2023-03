“Es indudable que existe mucha corrupción” en el Poder Judicial: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo se lanzó contra el Poder Judicial, al afirmar que “es indudable que existe mucha corrupción”, por lo que propuso a quien llegue a la Presidencia en 2024 que envíe una iniciativa de reforma, para lo cual necesitará dos terceras partes o, una segunda opción, que tengan también “mayoría” en la Suprema Corte de Justicia.

Enseguida de la declaración el mandatario federal matizó la sugerencia: “Mujeres y hombres íntegros, no empleados del poder económico o del poder político, sino verdaderos impartidores de Justicia, incorruptibles, y nosotros vamos a seguir insistiendo en que debe limpiarse el Poder Judicial”.

Al mismo tiempo, el presidente aseguró que él no pudo lograr esa “mayoría” y que se equivocó con sus propuestas para la Corte, en referencia a que los ministros han votado con autonomía, independientemente de que estén en el cargo a propuesta del mandatario federal y aun cuando se trate de reformas impugnadas provenientes del Ejecutivo.

“A mí me tocaban cuatro, no me fue muy bien que digamos porque mi propósito era, lo pensé, dije no voy a enviar iniciativa porque se debe respetar la independencia, pero si puedo proponer cuatro de 11 y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo, aunque no es fácil la renovación del Poder Judicial, no pude, me equivoqué con los que propuse, no todos desde luego”, declaró.

Consideró que tal vez quien lo suceda “tenga mejor suerte” y aconsejó que de nuevo intente colocar a cuatro ministros que sean afines a sus propuestas.

En el mismo sentido de las declaraciones que dio el Ejecutivo este miércoles contra la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, pero ahora sin mencionarla, aseguró: “En el caso del Poder Judicial no ha habido cambios, al contrario, lo que está saliendo es que se le está dando libertad a presuntos delincuentes, de la delincuencia llamada organizada o delincuentes comunes y de la delincuencia de cuello blanco, porque son dos fuentes de corrupción: lo que tiene que ver con el narcotráfico y con el robo en los gobiernos”.

Cuestionó que solo se hable del narcotráfico como delincuencia. “¿Y la otra delincuencia, que no perdían ni siquiera su respetabilidad? En 'Forbes' llegaron a poner al 'Chapo' entre los 10 más ricos de México; yo dije no, sí tiene pero hay políticos corruptos que tienen muchísimo más o traficantes de influencia, nos engañaron”.

En su administración no le alcanza el tiempo ni los votos, porque no cuentan con las dos terceras partes en el Congreso, para llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial, reconoció el mandatario, pero confía en que quien llegue a la silla presidencial lo logre.

“Yo no voy a poder hacerlo, eso le va a corresponder a quien me sustituya (…) si es que no lo llevan a cabo al interior del Poder Judicial, que podrían hacerlo ellos mismos, para eso es la Judicatura, es una institución del Poder Judicial para vigilar el recto proceder de jueces, magistrados y ministros; nada más que esa institución no hace nada, está ahí de florero, de adorno, ¿qué juez ha sido juzgado?, que han de ser como mil 500 o 2 mil jueces. ¿Qué magistrados?, no”, señaló.

También expuso que durante su gobierno continuarán con la exhibición de los nombres de jueces que incurran en lo que consideren irregularidades en procesos judiciales.

Para una de las dos opciones que López Obrador sugiere también advierte que se necesitará tener la mayoría en el Congreso, para lograr reformas constitucionales, porque de lo contrario, “ahí está la mafia bloqueando reformas constitucionales”.

Aun con los señalamientos, el presidente aseguró: “Hay que respetar la independencia del Poder Judicial”.