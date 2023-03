Tesla es "un logro más" de AMLO: Sheinbaum; la tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adjudicó como “un logro más” del presidente Andrés Manuel López Obrador el anuncio de la empresa Tesla de que construirá una gigaplanta de autos eléctricos en Nuevo León.

Sin embargo, ayer el magnate Elon Mosk, propietario de Tesla, reconoció por el hecho al gobernador, Samuel García, de partido Movimiento Ciudadano, quien estuvo presente en el evento realizado en Austin, Texas, Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter, la aspirante presidencial retuiteó ayer por la noche la foto que subió Tesla a la misma red con el anuncio: “Nuestra próxima Gigafactory estará en México, fabricando nuestro vehículo de última generación”. Y añadió el comentario: “Un logro más del presidente @lopezobrador_”.

De inmediato, usuarios de redes sociales criticaron a la morenista al postear el video de Musk en el que agradeció a García Sepúlveda; por ejemplo, @draveropdeg compartió las imágenes y agregó: “Los agradecimientos se los lleva el gobernador de NL, NO LÓPEZ que casi arruina la negociación con sus chantajes”.

Los agradecimientos se los lleva el gobernador de NL , NO LÓPEZ que casi arruina la negociación con sus chantajes. pic.twitter.com/HFv4NLRrnq — Verónica uD83CuDF4E (@draveropdeg) March 2, 2023

El usuario @macciudadano posteó una foto de Musk con García juntos sonriendo y el mensaje: “Lo que tienes que hacer para tener la candidatura… pero aún así 27 muertes en el Metro tienes en tu CV. Mientras, saluda!”.

En días pasados, López Obrador aseguró que no era factible que Tesla instalara su planta en territorio neoleonés. “Si no hay agua, no… sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible”, dijo.

Es “por estabilidad” de AMLO

Esta tarde, en entrevista al término de un acto público en Milpa Alta, Sheinbaum Pardo felicitó al gobernador Samuel García por el trabajo hecho para lograr esa inversión en Nuevo León, pero volvió a adjudicarle a López Obrador la decisión del dueño de Tesla:

“Pues, ¡qué bueno, me parece muy bien! Felicito también al gobernador Samuel por el trabajo que ha hecho”.

No obstante, reiteró: “Y, por supuesto, al presidente de la República porque finalmente, ¿por qué vienen a México? No solamente por las características geopolíticas, comerciales en este momento, por el Tratado que es muy importante este el vínculo comercial con Estados Unidos y la facilidad de que esté en México y no en China; además, pues por lo que ya sabemos que ocurre en México y Estados Unidos”.

Sheinbaum Pardo añadió: “No solo es eso, es la estabilidad política y todo lo que se ha generado a partir de que el presidente de la República es presidente. Son todas estas condiciones que se generan para que Testla haya decidido que pone esta fábrica en México y es algo muy importante”.