AMLO minimiza quema de piñata de Norma Piña: "Son expresiones muy minoritarias"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–“Hay formas de protestar sin llegar a extremos”, opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la quema de la figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, durante la concentración a la que convocó el sábado, por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Esto es reprobable uD83DuDE21



Simpatizantes de Morena quemaron una piñata con la figura de la ministra presidenta de la @SCJN, Norma Piña.



Activistas, defensores de derechos humanos y algunos políticos tacharon estos actos de inadmisibles.pic.twitter.com/BtjOeMd2rb — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) March 20, 2023

“No debe llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, eso es lo que yo opino”, expuso cuando se le planteó la pregunta al respecto.

-¿Los condena?, insistieron ante el breve comentario.

“Sí, condeno esos actos, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos, además nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer y nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico y no odiar”.

El mandatario expuso que se tiene que hacer valer el amor al prójimo, aunque en otras ocasiones ha descalificado la labor de la ministra Piña y ha afirmado que a su llegada se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes, además de afirmar que “es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial”.

Enseguida minimizó la expresión de violencia: “Claro que son expresiones muy minoritarias en nuestro movimiento, la mayoría de la gente está muy consciente de que se debe seguir luchando por la vía pacífica y que vamos muy bien y que además no hay que darle motivos a los conservadores porque ya ven cómo son, muy hipócritas”.

Dijo no estar seguro de que “en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco también quemaron unas figuras, ¿qué figuras eran? -preguntó a su vocero Jesús Ramírez quien le aseguró que quemaron una figura del mandatario- Ah una mía también, no me di cuenta, no me di por enterado”.

Expuso que ese tipo de expresiones no se debe dar en ningún caso. “Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿verdad? O sí salió, nadie se quejó, de todas maneras repruebo lo de la ministra Piña”, dijo sin que hasta ese momento mostraran una imagen de la quema de su figura en otra manifestación.