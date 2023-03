En mitin por la Expropiación Petrolera no hubo acarreados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–De la concentración del sábado en el zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que no hubo acarreados y que habrá más manifestaciones de este tipo “cada que se necesite”.

“No es un grupo de acarreados, que no sabe a qué va o a qué los llevan”, aseguró durante su conferencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Los mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador, se le pregunta a la gente `¿a qué veniste?, Porque el INE no se toca´ ¿Y eso qué? Y otros casos donde la gente está y `¿qué haces aquí?, pues es que llegaron unos camiones y me trajeron. Nos dijeron que viniéramos, hay un mitin y todo el mundo ahí está platicando o comiendo paleta, sin conciencia o sencillamente se va porque le cae mal el presidente, no le gusta cómo habla el presidente que se come las eses, que las dice de más, que no habla de corrido, que es de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, a mucho orgullo”, agregó.

El presidente afirmó que quienes asisten a sus convocatorias están informados y van por su propia decisión, “acá es distinto” y agradeció a los asistentes quienes llegaron desde distintos estados del país en autobuses que esperaron en avenidas como Paseo de la Reforma, Tlalpan, y calles aledañas a la zona centro de la Ciudad de México.

“No se puede llevar a cabo una transformación, como lo expresé, si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Una transformación significa hacer a un lado los privilegios de las minorías, desterrar la corrupción y esto genera una oposición, una reacción, por eso se habla de reaccionarios, los que quieren mantener el estatus quo, de ahí viene la palabra también conservadurismo. ¿Cómo se les enfrenta? Solo con el respaldo y apoyo del pueblo y eso afortunadamente se tiene”, dijo.

Dijo que de lo contrario México tendría que someterse a los intereses y presiones del extranjero, porque, afirmó, hay quienes apuestan a que se trate a México como si fuera una colonia del extranjero y no un país soberano.

El mandatario mostró el video que hizo una de sus colaboradoras, dijo, para que se observe la reacción de la gente, “el pueblo muy consciente, muy despierto, muy avivado, no manipulado”.

En torno a si habrá más convocatorias masivas, respondió: “Sí, cada vez que se necesite, porque es con el pueblo con el que se puede avanzar. No debe haber divorcio entre el gobierno y el pueblo cuando se busca transformar. Eso es la democracia”.