“Falso” que se hayan quemado figuras de AMLO en manifestaciones opositoras: Frente Cívico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Frente Cívico Nacional (FCN) que aglutina a partidos y organizaciones de oposición afirmó que es “absolutamente falso” que en cualquiera de las manifestaciones a las que ha convocado, como las promovidas en defensa del INE y contra el Plan B de la reforma electoral, se hayan quemado figuras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

EL FCN emitió un comunicado luego de que en su conferencia mañanera de este lunes, al condenar la quema de una figura de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, durante la concentración para celebrar el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera en el zócalo, el mandatario afirmara que en las marchas convocadas por la oposición se han quemado figuras con su imagen y la prensa nunca lo ha reportado.

Pronunciamiento desde el FCN sobre las calumnias del presidente @lopezobrador_ y su vocero @JesusRCuevas a las manifestaciones ciudadanas en defensa del @INEMexico. #MiVotoNoSeToca #ElINENoSeToca pic.twitter.com/MflV7Zk99f — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) March 20, 2023

En redes sociales recordaron al presidente que el evento al que se refería, donde se quemó una figura con su imagen fue el 15 de septiembre de 2020, en una manifestación de feministas en el edificio de la CNDH que ocuparon durante meses.

En su conferencia realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el mandatario dijo no estar seguro de que “en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco también quemaron unas figuras, ¿qué figuras eran? -preguntó a su vocero Jesús Ramírez quien le aseguró que quemaron una figura del mandatario- Ah una mía también, no me di cuenta, no me di por enterado”.

Expuso que ese tipo de expresiones no se debe dar en ningún caso. “Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿verdad? O sí salió, nadie se quejó, de todas maneras repruebo lo de la ministra Piña”, dijo sin que se mostraran en la conferencia una imagen de la quema de su figura en otra manifestación.

En respuesta, el FCN acusó a López Obrador de querer justificar, con mentiras, la quema de una figura alusiva a la ministra presidenta de la Corte en la explanada del zócalo capitalino.

“Es absolutamente falso que en cualquiera de las manifestaciones públicas a las que las organizaciones de la sociedad civil hemos convocado en más de 120 ciudades en defensa del INE se haya quemado una imagen del presidente AMLO, como quisieron hacer ver esta mañana el propio mandatario y su vocero Jesús Ramírez”, señaló la organización.

Y afirmó que “esa mentira” es “tan reprobable e inaceptable” como la quema de una figura que representaba a la ministra Norma Lucía Piña en la concentración del sábado pasado en el zócalo.

“Tratar de justificar con esta mentira el reprobable acto que cometieron algunos de los simpatizantes del presidente este sábado 18 de marzo en el Zócalo, cuando prendieron fuego a una figura de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, es tan reprobable e inaceptable como el hecho en sí”, subrayó el FCN.

El Frente Cívico aseveró que sus manifestaciones “siempre han sido pacíficas, civilizadas, limpias, en un marco de civilidad y respeto al Estado de Derecho”, por lo que hicieron un llamado al presidente para que deje de promover discursos de odio que dividen a los mexicanos.