Magistrados llaman al gobierno de Sheinbaum a pagar deuda millonaria ocasionada por Gertz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los magistrados de la Cuarta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México señalaron al gobierno capitalino y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que deberán usar sus presupuestos para pagar la deuda de más de 2 millones de dólares que generó el incumplimiento de un contrato firmado hace más de dos décadas.

Esto, luego de que la Secretaría de Administración y Finanzas y el Congreso capitalinos señalaron que no pueden generar una nueva deuda a partir del pago que se le reclama al gobierno de la CDMX porque esos recursos fueron liberados desde el año 2000 y desaparecieron, por tanto, al no tratarse de un endeudamiento nuevo los diputados locales no pueden autorizar la entrega de esos recursos.

La deuda reclamada al gobierno de Claudia Sheinbaum, informada por Proceso (N0. 2381), derivó de la firma de un contrato realizada por el extitular de la SSP del entonces Distrito Federal, Alejandro Gertz Manero, por 2 millones 17 mil 128.75 dólares con la empresa A. P. American Protective, S. A. de C. V., para la compra de 8 mil 995 chalecos antibalas para la policía capitalina.

El 20 de agosto de 2019, la jefa de Gobierno y la SSPCDMX fueron condenadas a pagar tal cantidad, pero alegaron que se encuentran imposibilitadas para cumplir con el pago porque no cuentan con los recursos.

Para ello, argumentaron que, en sus oficios, la Secretaría de Finanzas y el Congreso local se negaron a liberar los recursos.

El juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil en la CDMX declaró procedente la imposibilidad alegada por el gobierno capitalino y la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch.

American Protective apeló esta decisión y los magistrados de la Cuarta Sala Civil señalaron que aunque las autoridades demandadas no pueden cumplir literalmente con la resolución del juez Cuadragésimo Noveno, deberán hacerlo con cargo a sus presupuestos porque se trata de cosa juzgada.

Tanto Sheinbaum como García Harfuch pueden tramitar amparo contra esta resolución de la Cuarta Civil.

En tanto, desde el pasado 1 de febrero el juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México declaró firme una sentencia de amparo en la que confirmó la condena que les obliga a pagar los más de 2 millones de dólares.

Por ello, concedió al gobierno de la CDMX y a la SSCCDMX tres días para pagar la deuda mediante una carta de crédito por la cantidad pactada conforme al tipo de cambio actual, es decir, que la capital del país recibiría a cambio la cantidad de chalecos correspondientes a los más de 2 millones de dólares al precio actual, mismo que con los años se multiplicó.

De lo contrario, el juez federal indicó que multará a los funcionarios por 10 mil 374 pesos y remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente para iniciar el trámite de inejecución de sentencia de amparo, que puede culminar con la destitución y consignación de Sheinbaum y García Harfuch.

Hasta ahora ambos han incumplido con este requerimiento, por lo que el representante legal de American Protective solicitó al juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la CDMX, embargar las cuentas de la Tesorería capitalina y del Gobierno de la Ciudad de México, así como el arresto de la jefa de Gobierno.