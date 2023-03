AMLO tunde a EU por informe de derechos humanos en México: "No es cierto, están mintiendo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un informe sobre varios países en materia de derechos humanos en el que en México destacan algunos abusos a manos de fuerzas armadas, restricciones a la libertad de expresión, violencia contra las y los periodistas y responsabilidad por la violencia de género, entre otros, ante lo que el Andrés Manuel López Obrador respondió: “No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería”, aunque desmarcó a su homólogo Joe Biden.

El presidente expuso que quienes elaboran esos reportes no han querido abandonar “la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto”, porque aún creen, dijo, que son el gobierno del mundo, “y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no es para enojarse, es que así son, nada más decir qué no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal”.

Dijo que es como si en México también evaluaran a Estados Unidos los derechos humanos y la libertad de expresión, para lo cual expuso varios casos, uno el de Julian Assange.

“¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo?, que le hace tanto daño a los jóvenes o decirles a ver, ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo?”, manifestó.

El presidente López Obrador indicó: “Otra más, con todo respeto, está declarando el presidente Trump, expresidente Trump que lo van a detener creo que hoy por un asunto supuestamente como dicen los abogados presuntamente, que lo van a detener, si fuese así pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral” y afirmó que él padeció la fabricación de un delito para que tampoco apareciera en la boleta electoral.

“Eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que sea el que decida, pero todo esto en plan de amigos, o sea nada más para ver si van cambiando porque ya se dice coloquialmente ya chole”, dijo.

También criticó que en Estados Unidos se pelean por la cuestión electoral y le echan la culpa a México de invadir con fentanilo pero no hacen nada para detener a cárteles en ese país, a lo que también llamó politiquería.