Profesor de un CBTIS retó a golpes a un alumno (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un video sin contexto, reveló cómo un profesor del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 83 de Actopan, Hidalgo, retó a golpes a un alumno que, al parecer, se burló de él.

La indignación fue porque el docente usó palabras altisonantes y amagó con golpear al alumno que, junto con otros tres, se ríen del profesor.

“¡Dile algo! ¡Dile algo!”, dice una alumna. El profesor respondió: “Yo sí te rompo tu madre. Habla tantito y te rompo tu madre”. El joven le contestó: “¡Ya váyase!”

??YO SI TE ROMPO TU MADRE?? profesor del #CBTIS 83 ubicado en #Actopan #Hidalgo amenazo con golpear a estudiante dentro del salón de clases. pic.twitter.com/TiAdMNslrk — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) March 20, 2023

En redes sociales muchos felicitaron al maestro por no dejarse amedrentar por el alumno, pero otros se indignaron por la actitud grosera con la que respondió el docente.

“Maestro ley, es lo que hace falta”. “Aplausos para el profe”. “Hoy en día los jóvenes no respetan a nada ni a nadie”. “yo fui uno de esos que fue golpeado con una regla y créanme, eso sí me ayudó”. “Son de esos que mandan a la escuela porque en su casa no los aguantan”, indicaron algunos usuarios.

Población, padres de familia y usuarios en redes sociales exigieron la intervención de las autoridades educativas y castigos inmediatos para evitar más riesgos.

El maestro que pelea con los alumnos fue identificado con el apellido Olguín, por algunos medios.