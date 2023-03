Sin provocación, militares balearon a los siete jóvenes en Nuevo Laredo: CNDH

NUEVO LAREDO, Tams. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que las siete personas balaceadas en esta ciudad, de las cuales cinco murieron, fueron atacadas por soldados sin que hubiera una agresión de por medio.

En la recomendación 95VG/2023 dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval González, se establece que en los hechos ocurridos el pasado 26 de febrero por la madrugada, cuatro integrantes de las fuerzas armadas “no se ajustaron a los criterios establecidos, nacionales e internacionales, sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego”.

Se constató que hubo “violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, por uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego, que resultó en la muerte de cinco personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa”.

Según la recomendación difundida hoy, el día de los hechos, ocurridos entre 4:30 y 4:50 horas en la colonia Manuel Cavazos Lerma, siete jóvenes circulaban en una camioneta pick up y “por sospecha”, fueron seguidos por 21 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional que se desplazaban en cuatro vehículos oficiales, en labores preventivas de seguridad pública.

Dice la recomendación: “Sin que mediara amenaza real en contra de la vida de las personas servidoras públicas o de terceros, mientras le daban seguimiento al vehículo particular, sin emitir previamente comandos de voz, un elemento militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres elementos más para dar apoyo al primer tirador”.

De acuerdo a la indagatoria penal federal se constató que no había armas en el auto particular, que no hubo daños de disparos a las camionetas de los soldados, que no escucharon detonaciones y que ninguno de ellos resultó lesionado de bala.

En la recomendación se pide al secretario de la Defensa Nacional que colabore con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para que sean inscritos los siete afectados en el Registro Nacional de Víctimas junto a los integrantes de sus núcleos familiares, para que se proceda a la reparación integral del daño.

También se demanda que se les dé compensación de acuerdo a la Ley, y que personal ajeno a la Sedena les proporcione atención médica, psicológica y tanatológica a los sobrevivientes y familiares, hasta que alcancen la sanación.

Pide que la Secretaría colabore en la determinación de la responsabilidad en materia penal de los cuatro elementos castrenses señalados como responsables.

“La CNDH solicita y ofrece la propia participación, a fin de aplicar un plan amplio de capacitación y formación, que incluya el apoyo psicológico y de las condiciones en que desarrolla sus labores el personal militar, así como la impartición de cursos de capacitación en materia de derechos humanos sobre el uso de la fuerza pública y el uso legítimo de las armas de fuego, dirigido al personal militar involucrado en los hechos”, concluye el comunicado que emite hoy el organismo.