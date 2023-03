Osorio Chong deja la coordinación y la bancada del PRI en el Senado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Angel Osorio Chong anunció que deja la coordinación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado.

En conferencia de prensa, luego de una reunión extraordinaria de los senadores priistas, el exgobernador de Hidalgo confirmó su remoción como coordinador y anunció también su salida del grupo parlamentario del tricolor.

En su lugar se perfila que quede el senador guerrerense Manuel Añorve, quien es apoyado por varios de los senadores de la bancada.

Osorio Chong señaló que se presentó a la reunión convocada para este miércoles “para hacer lo que siempre hago: dar la cara. Me presenté para decirles que era ilegal. (...) ¿Aferrarme a un espacio en el que hay un dirigente herido, que quiere revancha y lastimar a sus adversarios? No voy a permitir entrar a ese proceso”.

"Les dije que hicieran un escrito con la petición formal, pero tuve la negativa del senador Añorve. Antes de irme les dije, con el respeto debido, que qué pena me daba que se prestaran a las artimañas de Alejandro Moreno. (...) Hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones".

El senador hidalguense y secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto agradeció el tiempo en el que fue coordinador, afirmando que siempre procuró la cohesión y la unidad dentro del partido.

Acusó que “Alito” Moreno únicamente buscaba favorecerse con su puesto de dirigente nacional y que únicamente ha dañado el partido.

"Yo soy la voz de millones de priistas enojados con este personaje (Alejandro Moreno) que le ha hecho tanto daño al partido. Lo único que ha hecho es presionar en los estados para quedarse con todas las facultades como dirigente.

"Cuando dijo que se iría, yo les dije: 'Va a mentir', y mintió. Después se le gana legalmente y su respuesta es enviar este proceso de decisión para remover al coordinador", declaró en la conferencia en el Senado.

Osorio Chong precisó que no ha tenido pláticas con ningún otro partido, mientras que a sus correligionarios dijo que tendrán que reflexionar que harán.

–¿Será independiente? –se le preguntó.

–No he tomado ninguna decisión –respondió.

Osorio Chong deja el Grupo Parlamentario del PRI.



La intromisión de Alito Moreno lo lleva a tomar esa decisión.



¿Qué pasará con el bloque de contención que detenido las reformas constitucionales de Morena?

“Me salgo del grupo parlamentario, estaré aquí en el Senado de la República, después ya vemos si hay alguna otra decisión pero por lo pronto solamente me salgo del grupo”, dijo.

“Es claro que yo no puedo estar, porque yo no voy a obedecer instrucciones para votar como le conviene en sus acuerdos a Alejandro Moreno; entonces, no renuncio a mi militancia, pero por supuesto no estaré en este grupo parlamentario”, expresó el legislador priísta.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong @osoriochong aún no decide si se queda como independiente (sin partido) o se suma a otro grupo parlamentario, tras dejar la coordinación y la bancada del PRI.



uD83DuDCF9 Vero Méndez, reportera de W Radio pic.twitter.com/QX0AYQh5LX — W Radio México (@WRADIOMexico) March 23, 2023

En la conferencia en la que confirmó que dejaba el cargo se mostró visiblemente molesto con la decisión de siete de los 13 senadores que integran la bancada del PRI.

Precisó que mantenía su posición de que el diputado Alejandro Moreno debe dejar la dirigencia nacional del partido y se mantendrá en esa demanda hasta las últimas consecuencias.

Adelantó que continuará con las impugnaciones, pues señaló que tiene derechos dentro del PRI, y anunció que buscará la salida del dirigente nacional del partido.

"Les encantaría que renunciara, pero no les voy a dar ese gusto. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias: Alejandro Moreno tiene que salir del PRI".

La remoción de Osorio Chong es parte de una confrontación con Alejandro Moreno desde el 2021 cuando el PRI perdió la mayor parte de las gobernaturas.

A esto se suma que Osorio Chong pidió que Alejandro Moreno aclarara la acusación de corrupción y enriquecimiento ilícito que denunció la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

La confrontación con Alejandro Moreno se agudizó durante la reunión plenaria que el grupo priísta llevó a cabo el 31 de enero pasado, cuando Osorio Chong y un grupo de senadores salieron del encuentro con Alito realizado en el Senado al presentarse de forma intempestiva Moreno Cárdenas.