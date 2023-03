Se hace análisis para confirmar que cuerpo hallado en Choix, Sinaloa, es de “El Chueco”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no se confirma si el cuerpo encontrado en Choix, Sinaloa, corresponde a José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, implicado como el presunto autor del asesinato de dos sacerdotes y un civil en Cerocahui, Urique, Chihuahua, aunque indicó que "al parecer se trató de una ejecución".

Indicó que que el cuerpo se encontró en una zona entre Sinaloa con Chihuahua y destacó que van 32 detenidos por este caso.

Todavía no está confirmado, se está haciendo un análisis a cargo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, sí se encontró a la persona en Choix, Sinaloa”.

Reiteró que se hace el análisis para determinar si se trata del delincuente que buscan por este caso y que se han detenido a 32 personas ligadas a estos asesinatos.

Agregó que la actividad de José Noriel “primero estaba tolerado en la zona, era hasta promotor de un equipo de béisbol. Las autoridades locales de Chihuahua sabían y no se hacía nada, esa es la verdad”.

Agregó que los mismos sacerdotes de la región “lo identificaron, se sabía que él operaba y lo hacía con impunidad, luego tenía una red en toda la región”.

El federal enfatizó que el operativo del gobierno federal nunca salió de la zona, “siempre estuvo la Secretaría de la Defensa”.

Ante la pregunta de si la región ya no es territorio del grupo criminal al que pertenecía “El Chueco”, respondió: “No, siempre se ha estado ahí porque no se permite la impunidad y desde luego como otros casos lamentables no deja de haber la gente que aprovecha estas circunstancias dolorosas para sacar raja política, pero hemos actuado de manera responsable y muy bien la Secretaría de la Defensa”.