Un sector del PRD pide al IEEM retirar al partido de la alianza “Va por el Estado de México”

TOLUCA, Edomex (apro).- Un sector del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezado por Cristian Campuzano, quien se detenta como presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal, pidió al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el retiro del sol azteca de la coalición “Va por el Estado de México”, al considerar que la alianza con Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) se opone a su historia, ideología y causas.

Por su parte, Javier Rivera, secretario general del sol azteca, precisó, en un oficio dirigido al Instituto, que Campuzano Martínez fue expulsado de las filas del partido, por lo que no sólo no es dirigente estatal, sino tampoco militante.

Cristian Campuzano mantiene un litigio en los tribunales por la dirigencia estatal del sol azteca con la cúpula actual, tras su remoción como presidente hace algunos meses por parte de los liderazgos que controlan al partido. A la fecha no existe una resolución en firme sobre la disputa, pues todas las decisiones y sentencias se han impugnado.

Campuzano aclaró que no ha sido expulsado del partido ni depuesto de la presidencia estatal porque, a pesar de que lo han intentado, en los Tribunales ha ganado siete resoluciones. Indicó que la petición de desincorporación del partido de la alianza obedece al sentir de la mayoría de los militantes perredistas que entienden que el sol azteca nació como un instrumento para derrocar al régimen antidemocrático que, dijo, representa el PRI.

“La lucha política de miles de perredistas consistió en lograr que no siguieran los gobiernos del PRI, pero vemos que la actual cúpula partidista, que no representa a los militantes, ha hecho nugatorios esos ideales y valores”, señaló, tras solicitarle reflexionar, ser congruente y no comparsa.

Es la militancia quien coincide conmigo, no la cúpula que come en restaurantes caros. La militancia no puede coincidir con el priismo ni con el régimen actual. No podemos acompañar al régimen priista”, indicó.

Campuzano consideró que todavía es tiempo y hay condiciones jurídicas para contar con una candidatura propia, antes del 27 de marzo, fecha en que se vence el periodo para el registro de candidatos a la gubernatura, pues los estatutos y el convenio de coalición contemplan la posibilidad de abandonar la alianza y retomar el proceso interno.

Recordó que en el proceso interno del PRD se habían registrado cuatro aspirantes, pero la cúpula sólo reconoció a Omar Ortega, coordinador de los diputados locales. El PRD, dijo, todavía se puede salvar para ser una tercera opción que dé al Estado de México un proyecto como el que se ha esperado mucho tiempo.