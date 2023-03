Frente a los senadores, presidenta del INAI urge a que se cubran sus vacantes para poder sesionar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), urgió al Senado de la República a que cubra las vacantes en ese organismo para que pueda reunir el quórum necesario para cubrir sus funciones.

A mediados de marzo se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó los nombramientos de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI.

El organismo acordó por tanto presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la falta de nombramiento de integrantes del pleno.

El próximo 31 de marzo concluye su encargo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, por lo que pleno del INAI quedaría solo con cuatro integrantes, es decir, sin el quórum necesario para sesionar.

“Hacemos un respetuoso llamado a no imposibilitar sus tareas (del INAI), pues sin quórum para sesionar, no tendremos las facultades para impedir que se niegue el derecho a saber de la ciudadanía ni podremos protegerle si se vulneran sus datos personales”, dijo Ibarra al presentar este jueves en la Cámara Alta su Informe de Labores 2022.

“Tampoco podremos fungir como segunda instancia; ni podremos resolver aquellos recursos estatales que el INAI atrae por su relevancia nacional o por la falta de quórum de los organismos garantes locales. No podremos resolver las denuncias de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, ni las verificaciones en materia de datos personales, ni celebrar convenios o memorándums de entendimiento para desarrollar proyectos”, alertó.

En su intervención inicial, la comisionada aseguró que el Instituto no trabaja para los poderes del Estado, sino para la gente, “y sólo milita por México, pues no tiene otra misión ni otra pretensión, porque surgió del proceso de transición democrática y congregó décadas de esfuerzos para mitigar los excesos del poder”.

“Estamos ciertos que el INAI trascenderá las coyunturas. La razón es simple pero categórica: no hay democracia que pueda vivir sin transparencia; no hay votos ni elecciones legítimas sin información vasta y fidedigna de las y los candidatos; no hay posibilidad de evaluar la gestión de las y los representantes, si no rinden cuentas en la tribuna pública. No hay, incluso, justicia sin publicidad, porque lo injusto no soporta verse descubierto”, dijo la comisionada presidenta en su discurso.

Entre los resultados que presentó, dijo que en materia de acceso a la información se logró un récord histórico al registrarse un total de 314 mil 435 solicitudes, cifra que representa un incremento de 10.32 por ciento en comparación con el periodo anterior, reforzando la tendencia ascendente.

En sus respuestas a los pronunciamientos de senadores, Ibarra Cadena aseguró que si el Pleno del INAI no cuenta con el quorum necesario para sesionar, representaría un retroceso muy grave para los derechos humanos del país y para la democracia.

Por ello, hizo un llamado a las y los senadores para que consideren a dicho órgano autónomo como una de las instituciones que fortalecen el respeto y la garantía de los derechos humanos, porque tiene la misión de proteger los derechos de las personas que se han conquistado en más de dos décadas.

“Sino contamos con el quorum necesario, no podemos emitir resoluciones y las quejas de las personas inconformes no podrán contar con una resolución, que semana a semana son cerca de 500 recursos de revisión que se someten a consideración de su Pleno”, concluyó.