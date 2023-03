“No tenemos nada que ver”: AMLO se desmarca de salida de Osorio Chong del PRI en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la bancada del PRI en el Senado.

“Es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa Proceso o el 'Reforma', porque antes le decían a 'Alito', 'Amlito'”, dijo.

López Obrador agregó que “no tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones. No establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso tenemos autoridad moral”.

Dijo que si fueran como los de antes, no tendrían ningún problema porque “sería cosa de seguirlos maiceando”, y en el caso de los legisladores, solo con recibirlos.

“¿Cuántas veces se ha recibido a Alejandro Moreno, nunca”, y pidió que cada quien que cumpla con su responsabilidad.

En torno a si se debilita la oposición, insistió: “No me meto en eso, el bloque conservador, que no tiene futuro porque están divorciados del pueblo y, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.