El caso Cienfuegos mostró que los tentáculos de la Sedena llegan a todos lados: J. Jesús Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- “A sus órdenes, mi general. El caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar”, es el resultado de las pistas que siguió J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, para resolver las interrogantes que envolvieron el final de la detención del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y del cambio en la postura del actual jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, que llevaron al mismo punto: los poderosos tentáculos del Ejército mexicano.

El 15 de octubre de 2020 se recibió la noticia de que, en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, fue detenido el general Cienfuegos, a quien le dicen “El Padrino”; la reacción inmediata que dio el presidente López Obrador y las posteriores declaraciones eran respuestas “que estaban pendientes respecto a un caso que primero los mexicanos cuando lo escuchamos, de verdad, yo dije: finalmente va a haber justicia en mi país”, dijo el autor J. Jesús Esquivel.

Durante la presentación del libro, este viernes al sur de la Ciudad de México, el periodista afirmó: “Se trata de algo que está más por encima de lo que puede pensar el promedio de la gente: el poder del Ejército de nuestro país; porque mientras estaba yo elaborando el trabajo me entero que se ofrecieron los empresarios a pagarle los abogados al general Cienfuegos en Estados Unidos, yo dije: ‘no solo es la Presidencia, los tentáculos que utiliza el uniforme verde olivo llegan a todos lados’”.

En la búsqueda de las fuentes directas se encontró con elementos reveladores que relata en el libro de 230 páginas y que durante su presentación tuvo una amplia convocatoria, en la que asistentes expresaron opiniones y dudas sobre el porqué de la maniobra de los gobiernos para resolver temas que pueden generarles obstáculos.

“El Ejército Mexicano no quería que hubiera juicio en Estados Unidos porque como vieron en el de “El Chapo” -y recientemente de Genaro García Luna- surgen muchos nombres. El prestigio de la Secretaría de la Defensa Nacional estaba en juego”, detalló el también autor del libro “La DEA en México. Una historia oculta del narcotráfico contada por los agentes”.

No solo no se descubrió la red de corrupción y presunta colusión con el narcotráfico. El alto rango de Cienfuegos llevó a funcionarios mexicanos a negociar con el fiscal de Estados Unidos del gobierno de Donald Trump, William Barr, para que “hicieran lo necesario para convencer a Estados Unidos no solo de repatriarlo, sino que le retiraran los cargos, dicho esto, que me parece que es la parte toral de este trabajo.

Al afirmar que “no hay reportero, yo ni reportero, tecleador, sin suerte”, relató cómo llegó a él un fiscal federal de distrito del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es donde inicia el libro de Esquivel.

Una de las aportaciones que hizo el corresponsal de Proceso en Washington durante la presentación de su libro de editorial Grijalbo, fue el elemento que “doblegó” a los funcionarios de Estados Unidos: “Si no regresan al general sin cargos, se van los 54 agentes de la DEA de México. Ni la pensaron. `Se va para México y sin cargos´”.

El periodista Julio Astillero acompañó a J. Jesús Esquivel en la mesa de presentación del libro y opinó: “Que siempre seamos capaces de decir no a un proceso de militarización que nunca podrá ser positivo en las circunstancias ni de nuestro país ni de Latinoamérica ni de la historia mundial de este tipo de procesos”.

Bajo ese contexto, agregó que “Jesús nos va mostrando y narrando a lo largo del libro cómo en realidad hubo un acuerdo de alto nivel gestionado desde el gobierno federal mexicano con el gobierno federal de Estados Unidos no para señalar que alguien, el general Cienfuegos, fuera inocente o que no hubiera las pruebas de presunta culpabilidad respecto a colusión con el crimen organizado y que, sin embargo, fue salvado, rescatando al general Cienfuegos”.

Astillero también dio respuesta a por qué el mandatario federal habría metido las manos para el rescate del general Cienfuegos o, en general, de la institución castrense.

“Hay una apuesta de tipo absolutamente pragmático, creo yo, del actual gobierno del presidente López Obrador de jalarse, de ganarse, de maicear a los militares, a los altos mandos para que ante cualquier tentación golpista ellos prefieran mantener los intereses acrecentados, que ya les han dado, para que así ellos sientan la obligación de no repetir escenas de golpismo que hemos conocido en la historia de México” y otros países latinoamericanos, concluyó.