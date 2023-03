AMLO escuda postulación de Bertha Alcalde Luján al INE: "Eso de la experiencia es relativo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que la quinteta que aspira a dirigir el Instituto Nacional Electoral (INE), encabezada por Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde e hija de la expresidenta Nacional del Consejo de Morena, es cercana a su administración, porque “más de la mitad de los ciudadanos simpatizan con nuestro movimiento”, también afirmó que el requisito de la experiencia es relativo porque lo importante es la honestidad.

Señaló que si no están impedidos en lo legal, si no lo prohíben en la ley o en estatutos, no habría ningún problema, porque consideró que el impedimento no será moral.

Expuso que quien esté cómo aspirante por un cargo de consejero “va a ser mejor que los que están”.

“Imagínense este señor presidente que ya se va, Lorenzo, que se va a hacer turismo político conservador a Washington, a ver a Almagro de la OEA, al centro Wilson, supuestamente de intelectuales independientes, internacionalistas preocupados por la democracia, el desarrollo, el medio ambiente, toda una gran simulación. Un grupo de simuladores que no se pronuncian cuando se trata de los daños que causa la oligarquía en el mundo”, señaló.

Insistió en que quien llegue como consejera presidenta o como consejero “va a ser mejor o este otro consejero que dice que el pueblo no existe” y criticó que sea un encargado de promover la democracia quien hace este tipo de afirmaciones.

López Obrador aseguró que “más de la mitad de los ciudadanos simpatizan con nuestro movimiento, más de la mitad. Eso es demostrable, si hay una elección, esa mitad, más de la mitad tiene posibilidad de participar. Si pertenece simpatiza con nuestro movimiento no están impedidos si en los requisitos no está establecido porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir” y expuso que, por ejemplo, los dirigentes de partidos no pueden estar en estos cargos”.

De Bertha Alcalde opinó que es “una muy buena abogada, joven, tengo experiencia de que trabajo con nosotros en Secretaría de Seguridad Pública y en Cofepris donde había mucha corrupción”.

"Eso de la experiencia es relativo, lo importante es la honestidad, Edmundo Jacobo 30 años ahí imagínese la experiencia. Es de las cosas que hay que cambiar, 10 años de experiencia, imagínense un abogado con 10 años cuando sería mejor no poner ese requisito porque los jóvenes que vienen saliendo de las escuelas de derecho vienen con la ilusión de hacer valer la legalidad”, dijo.

También opinó que quien llegue a encabezar el INE debe ser una persona sea incorruptible, “no que se la sepa de todas todas y que sea un corruptazo, como ha sucedido”.