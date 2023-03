El pilar de México es la clase media aspiracionista que AMLO desprecia, no Pemex: Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La concentración lopezobradorista del 18 de marzo y el discurso presidencial de esa fecha fueron el tema del mensaje que, como cada lunes, emitió el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.

Desde su autoexilio en Estados Unidos, el también exdirigente nacional del PAN, destacó tres aspectos de la dicha concentración convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: la quema de una figura alusiva a la ministra Norma Piña; el manejo de la deuda externa y la afirmación de que Pemex es motor del desarrollo.

El político panista, quien enfrentó a López Obrador en las presidenciales de 2018, calificó de brutalidad y barbarie la quema de la figura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al asegurar que el hecho no es obra de la casualidad, sino que “es consecuencia directa del discurso de odio” del mandatario sobre quien dijo “ha instigado a sus seguidores en contra de la ministra”.

Luego de condenar el episodio, recordó que ese día, en un largo discurso, López Obrador profirió numerosas mentiras. Exhibiendo en su video momentos del mensaje presidencial, Anaya se refirió concretamente a la contratación de deuda.

Y es que ese día, el presidente López Obrador sostuvo que desde que llegó al gobierno no se ha contratado deuda, mientras que Anaya sostiene que los propios datos oficiales evidencian una deuda que ha crecido un 30%.

Sin embargo, la mayor parte de su videomensaje de esta fecha, el panista la concentró en lo que tiene que ver con Pemex y el petróleo a los que se refirió el presidente como motores del desarrollo del país.

Para Anaya esa afirmación corresponde al pasado, a los años setenta u ochenta, pero en contrapartida, dijo, la mayor parte de los recursos que gana el gobierno provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos en una proporción de 4 pesos por cada peso que sale de Pemex.

“(El dinero) sale de la bolsa de millones que forman esa clase media aspiracionista que tanto le disgusta al presidente. Son los millones de mexicanos asalariados, dueños de pequeños negocios o de empresas, quienes aportan la mayoría de los ingresos del gobierno vía la recaudación del ISR y el IVA”.

Finalmente, el político que enfrenta cargos por corrupción en México, deslizó la idea de que López Obrador no reconoce el esfuerzo en el pago de impuestos de las clases medias trabajadoras porque él no pagó impuestos durante unos 30 años, sustentando su dicho en que el propio presidente suele decir que nunca ha tenido tarjeta de crédito y no tiene cuentas bancarias para rematar:

“Por algo es el rey del cash”.