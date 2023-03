MC va solo en el 2024; no se unirá con partidos que hacen “triquiñuelas”: Dante Delgado

MONTERREY, N. L., (apro).- Movimiento Ciudadano (MC) participará sin coalición en los comicios del 2024, debido a que no se asociarán con partidos que hacen “triquiñuelas”, dijo el senador Dante Delgado.

Al terminar hoy el seminario para la construcción de agenda ciudadana Desarrollo Industrial y Comercio, en Santa Catarina, el líder nacional emecista expuso, además, que Samuel García cumplirá sus seis años como gobernador y no buscará la presidencia, aunque Luis Donaldo Colosio Riojas sí está en posibilidad de competir, si así lo decide.

“Lo hemos dicho claramente: Movimiento Ciudadano está construyendo una opción para la sociedad nacional, además ustedes ven cómo se comportan los partidos tradicionales aquí. Sería absurdo imaginar que pudiéramos tener puntos de coincidencia con quienes realizan una vieja política, que están acostumbrados hacer triquiñuelas y aquí las estamos viviendo”, dijo en referencia al PRI y el PAN, sin mencionarlos.

Respecto a los políticos de Nuevo León que suenan para la contienda presidencial que se avecina, Delgado Rannauro mencionó que García Sepúlveda puede esperar una mejor ocasión.

“Samuel ya dijo que tiene un claro compromiso con Nuevo León por seis años. Tiene una juventud, un ímpetu que le va a permitir ponerlo al servicio de Nuevo León, y desde luego estar preparado en mejores condiciones para posibles escenarios futuros”, anticipó.

En cuanto a Colosio Riojas, dijo que debe tomar su decisión con serenidad, y remarcó la importancia de que sea un activo cercano a MC, sin ser militante.

“En el caso de Luis Donaldo Colosio no se le debe presionar, cada quien debe tomar sus decisiones (…) Para él y para otros ciudadanos, Movimiento Ciudadano es la única organización que tiene la obligación estatutaria de abrir los espacios a liderazgos reales que están en la sociedad y que no tienen afiliación ni militancia y al menos deben ser el 50% de nuestras candidaturas”.

“Ni él es afiliado, ni (Juan José) Frangie, que es el alcalde de Zapopan. No sé incluso Pablo Lemus (alcalde de Guadalajara), si sea o no. (Enrique) Alfaro mismo, no había sido afiliado, pero eso no quiere decir que no sean verdaderos liderazgos de la sociedad que están presentes. Esa es una gran diferencia de Movimiento Ciudadano, que abre espacios a jóvenes, a mujeres de diferentes sectores”, dijo.

INE seguirá igual

El Instituto Nacional Electoral funcionará como actualmente lo hace en las elecciones del próximo año, pues las ilegales reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar su funcionamiento no prosperarán, por las inevitables impugnaciones que enfrentará, dijo Dante Delgado.

Consideró que las normas vigentes que han hecho que funcionen de manera armónica los procesos electorales de los últimos años, son las únicas que pueden garantizar resultados inmediatos al finalizar la jornada en la que serán elegidos presidente de la República, senadores, diputados federales, además de los otros procesos para gobernador en nueve entidades.

“Este solo hecho le dará una tranquilidad a la sociedad nacional porque es el mismo día en el que se cantan los resultados. (…) Va a prevalecer el actual sistema electoral que, además, fue construido con la participación de todos los sectores, opiniones de académicos, al contrario de lo que el presidente estaba haciendo, que es una iniciativa que parte solamente de su visión y de los suyos, y no fue consultada con ningún sector”, señaló.