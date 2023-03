"Plan C" de la reforma electoral es no darle ni un voto al bloque conservador: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–En el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deje inaplicable la reforma electoral, conocida como "Plan B", el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay un plan C, “que no estén pensando que ya se terminó todo” y llamó a la población a que éste sea “ni un voto al bloque conservador”.

“Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores. Sí a la transformación, ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación: acabar con la corrupción, que es el principal problema del país y hemos avanzado mucho, limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpia las escaleras”, dijo.

El mandatario se lanzó contra el ministro Javier Laynez por la suspensión del "Plan B".

“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y se convierte, en los hechos, en el Poder Legislativo porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula, puede haber interpretaciones a la constitución, a las leyes pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así, yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es político y yo diría mercantil”, indicó.

Consideró que lo que está de fondo es que no se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. “A eso se reduce todo. En eso consiste el INE no se toca, porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la constitución porque nadie puede ganar más que el presidente de la República (…) este ministro no sé si el mismo u otro empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios más otros de instituciones supuestamente autónomas si son pero del pueblo”.

López Obrador escaló la crítica al afirmar que los mismos ministros de la Corte violan la constitución porque todos ganan más que el presidente, tienen fideicomisos y “retuercen las leyes”.

Después de estas declaraciones, el presidente dijo que actuarán por la vía legal, porque “hay un auténtico estado de derecho no como antes que era una República simulada donde una minoría era la que mandaban en México”.

Puso como ejemplo que ya no se aprueban las iniciativas presidenciales en el legislativo y que antes en todos los poderes del estado se aplicaba la frase: “sí, señor, lo que usted diga señor. -¿Que hora son? -Las que usted quiera. El poder de los poderes era el Ejecutivo”.

Indicó que el fondo también es una cuestión política, “quieren regresar por sus fueros”.

Finalmente te expuso que si la Corte “dice no a la ley adelante, seguir luchando para lograr una auténtica democracia y crear el hábito democrático que no existía porque el autoritarismo que prevaleció durante siglos no lo permitió, no lo fomentó”.

Por está razón consideró que en la democracia México está dando los primeros pasos. “Quieren la democracia pero a su manera y a su manera no es democracia, es oligarquía”, opinó.