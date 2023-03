Activista exige a AMLO que deje de culpar a las víctimas y brinde protección a migrantes

TUXTLA GUTIERREZ, Chis; (apro).- Culpar a las 39 víctimas de la tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua, es lo “más deslezneable” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy el activista y defensor de los derechos humanos de los migrantes, Irineo Mujica Morga, director de la organización Pueblos Sin Fronteras, pues dijo que “todos ellos fueron víctimas de las políticas públicas migratorias fallidas del gobierno federal y por tanto la responsabilidad es del Estado Mexicano”.

Mujica Morga dijo hoy que la administración de López Obrador debe dejar de buscar chivos expiatorios, de que debe de dejar de culpar a las víctimas y mejor buscar solucionar el problema.

Es deleznable acusar a las víctimas cuando los responsables de la seguridad y de la protección de los migrantes es de las autoridades migratorias que dependen de la Secretaría de Gobernación, por tanto la responsabilidad es del Estado Mexicano”, acusó.

“Primero, dijo, los migrantes no tienen que ser regresados como pelota de pin pon para atrás, hacia la frontera sur como se pretendía hacer con los fallecidos, para que se les otorgue en el sur la documentación cuando podrían habérsele entregado la documentación ahí mismo donde estaban encarcelados”, dijo el activista.

Indicó que el presidente López Obrador bien podría exigirle al gobierno de Estados Unidos, que no esté regresando más migrantes a la frontera sur “porque México está saturado en el norte y en el sur y está cobrando vidas inocentes y personas que tienen derecho a sus peticiones de asilo se revisadas”.

Señaló el activista que Francisco Garduño, comisionado de migración del gobierno federal, “no se ha hecho responsable por ninguna de las tragedias.

Indicó que otras administraciones pasadas, “al menos se hacían responsables de las tragedias y terminaban destituyendo a las personas que eran responsables por estas políticas, sin embargo el presidente López Obrador en vez de solucionar el problema apunta a la víctima algo que no es nuevo en esta administración”.

Acusó a Francisco Garduño de tener las manos manchadas de sangre y por tanto debería de renunciar.

Recordó que a los migrantes se les entrega un documento de 30 días para que en teoría salgan del país pero abiertamente les dicen que es para que suban a la frontera norte.

Después cuando llegan al norte se les termina la vigencia de ese documento, no se les respeta ni las visas ni tampoco esos documentos de 30 días.

“Sufren un calvario para llegar desde el sur hacia la frontera norte, después quedan en un ly con total desamparo los regresan con la excusa que les darán los documentos, pero después o los deportan o los regresan con esos 30 días para que vuelvan a comenzar el mismo calvario. Esta es una política que fue implementada por el comisionado Francisco Garduño ninguna otra administración había hecho este tipo de prácticas corruptas y completo desacato a la ley”, dijo el activista.

Dijo que por estas políticas públicas migratorias fallidas, es que más migrantes están muriendo ahogados en el río Bravo, en los trailers y también quemados como es la situación de Ciudad Juárez.

Mencionó que este no es el primer amotinamiento, han ocurrido ya antes muchos amotinamientos que no terminan en muertes, pero estos centros no son más que cárceles diseñadas donde nadie puede escapar y terminan como estas personas quemadas.

Es por eso que pidió el activista la renuncia del comisionado Francisco Garduño.