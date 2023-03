Sandra Cuevas se encara con afectados del incendio en Buenavista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acudió a la zona del incendio en la colonia Buenavista, donde fue increpada por habitantes afectados y ella los culpó por invadir el predio y “robarse la luz”; luego, acusó que son simpatizantes de Morena.

Como ha hecho en otras emergencias ocurridas en la demarcación, esta noche la alcaldesa de oposición se trasladó al sitio del incendio en la calle Carlos J. Meneses, casi esquina con Juan Aldama.

De acuerdo con un video del diario Reforma, mientras era entrevistada por la prensa, una mujer le gritó “¡mejor ponte verga, pendeja!”, a lo que ella respondió “tranquilos, tranquilos”, mientras era custodiada por un policía.

Otra voz agregó: “Ayúdeles con un cuarto ahorita para que se queden” y una tercera le dijo a sus espaldas “¡No hace nada usted!”.

De inmediato, visiblemente molesta, Cuevas se detuvo, volteó y encaró a la vecina:

-¿No hacemos nada?

-No, ¿nos ha mandado a arreglar algo?

-Sí, sí.

-Sí, ¿qué nos arregló?

-Les arreglamos absolutamente todo. Les arreglamos las calles, les arreglamos absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué condiciones vive usted señorita?

-Yo, en estas condiciones que usted nos da.

-¿Por qué usted vive así? Usted está invadiendo un predio. Eso es lo que pasa.

Tras el breve intercambio verbal, Sandra Cuevas le dio la espalda y siguió su camino resguardada por el policía. La vecina con la que discutió y otra mujer le gritaron “¡Eso no es cierto!”, ¡Pinche mentirosa!”, “Ayúdeles mejor con un cuarto en vez de estar chingado, pendeja!”.

Minutos después, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, Cuevas Nieves informó la versión de lo que causó el incendio:

“En predio invadido por simpatizantes de #Morena, carente de medidas de protección civil, ocurrió un corto circuito provocando un incendio y dejando 2 muertos. Actuemos responsablemente para evitar tragedias”.

Luego, digo que brindará “servicios funerarios y censo para ayudar a las familias” afectadas.

La edil de oposición aprovechó para acusar a “gente de Morena por causar un problema mayor, a querer decir que la autoridad no responde. Sí respondemos”. Y lanzó un mensaje a dicho partido:

“Mejor yo invito a la 4T, invito a Morena a que ya no lleve a su gente a invadir y a robarse los predios para que no vivan en estas condiciones y no generen más muertes”.