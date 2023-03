Tras suspensión del "Plan B", AMLO califica al ministro Laynez como "su alteza serenísima"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Quien apoya la suspensión de la reforma electoral conocida como “Plan B”, es porque “quieren que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador y este ministro (Javier) Laynez ya es su alteza serenísima”.

Aseguró que su reforma fue cancelada por un solo ministro aún por encima de otro de los poderes.

“Lo que fue aprobado por el legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro la cancela”, señaló.

El mandatario dijo que se trata de “un hecho yo pienso inédito y desde luego injusto, arbitrario”, pero si en definitiva se cancela el llamado Plan B, insistió en “que vamos con el plan C, ese no va a ser bloqueado, ese no falla porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación”.

Desde este lunes el presidente López Obrador se lanzó contra el ministro Laynez al afirmar que “se extralimitó, se excedió y se convierte, en los hechos, en el poder legislativo porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula, puede haber interpretaciones a la constitución, a las leyes pero en realidad eso fue lo que hizo”.