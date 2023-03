AMLO reta a senador republicado a contestar preguntas sobre fentanilo, consumo de drogas y armas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó al menos cuatro preguntas al senador republicano Lindsey Graham para que responda con un sí o un no, tal como el estadunidense planteó a funcionarios del gobierno de Joe Biden.

El debate y que se den estos episodios, dijo, es un buen tema para retomar y llevar “en buenos términos”, pero, expresó, “que ya deje al pobre Blinken. Le tiene que decir que sí, que sí, que sí”.

Aseguró que el legislador se ha dedicado a atacar a su gobierno y por esa razón ha hecho preguntas inducidas al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quienes sientan en el “banquillo de los acusados” y les ha cuestionado si en México hay algunas zonas dominadas por grupos del crimen organizado, y han respondido con un sí.

“No se quieren pelear entre ellos, aunque Blinken es demócrata, le dijo que ‘sí’, o sea mintió, porque no es cierto. Y ahora va Mayorkas, es el de Seguridad, y lo mismo, que diga el acusado, porque los ponen ahí en una silla para interrogarlos, en un banquillo de los acusados, porque yo aquí dije que no era cierto, dice a Mayorkas: ‘dice el presidente de México que no es cierto que dominen los narcos en varias regiones del país, ¿usted le cree o no? Y dice Mayorkas ‘no, no le creo’ –Entonces sí dominan los narcotraficantes en varias regiones del país? –Sí”.

Al responder, el presidente mexicano sostuvo que “cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional y sí hay riesgos en unas regiones más que en otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país”.

Enseguida lanzó las preguntas por considerar también que el debate debe continuar y es de interés de ambas naciones.

“Que me diga sí o no se consume fentanilo en Estados Unidos... Sí o no. Y la siguiente pregunta es: ¿quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O si hay capos, si hay cárteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos. Sí o no. ¿Los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadunidenses? Si se les persigue a los que distribuyen el fentanilo y se les castiga en Estados Unidos. Y una más: Si se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos. Sí o no”.

El Ejecutivo mexicano agregó: ¿Qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos con el propósito de que no consuman droga? ¿Qué están haciendo, si están garantizando a los jóvenes en Estados Unidos el derecho al estudio y al trabajo?

Y lanzó una pregunta más: “¿Por qué no cambia ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar? Si no cree que eso le cause a los jóvenes infelicidad, desdicha, insatisfacción y que eso sea uno de los motivos por los que se incline al consumo de las drogas”.

López Obrador aseguró que le gustaría aún así a distancia seguir polemizando con él sobre estos temas, porque se trata de ir al fondo y atender las causas, y no enfrentar la violencia con la violencia o que los problemas se resuelven solo con el uso de la fuerza y con amenazas de mano dura.